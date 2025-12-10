Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, каким матчем возобновится РПЛ в феврале
12:10 10.12.2025
Стало известно, каким матчем возобновится РПЛ в феврале
Стало известно, каким матчем возобновится РПЛ в феврале
Первый матч чемпионата России по футболу после зимней паузы пройдет 27 февраля, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Стало известно, каким матчем возобновится РПЛ в феврале

РПЛ возобновится матчем "Зенита" и "Балтики" 27 февраля

Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый матч чемпионата России по футболу после зимней паузы пройдет 27 февраля, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
В рамках 19-го тура петербургский "Зенит" примет калининградскую "Балтику", встреча начнется в 19:30 мск.
"Зенит" ушел на перерыв вторым в таблице РПЛ, набрав 39 очков. "Балтика" (35 очков) располагается на пятой строчке.
Расписание остальных матчей 19-22 туров:
19-й тур
суббота, 28 февраля
"Оренбург" - "Акрон" (Тольятти) - 12:00,
"Динамо" (Махачкала) - "Рубин" (Казань) - 14:30,
"Локомотив" (Москва) - "Нижний Новгород" - 17:00,
"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 19:30;
воскресенье, 1 марта
"Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 14:00,
"Сочи" - "Спартак" (Москва) - 16:30,
"Ахмат" (Грозный) - ЦСКА - 19:00;
20-й тур
суббота, 7 марта
"Ростов" - "Балтика" - 16:30,
"Нижний Новгород" - "Сочи" - 19:00;
воскресенье, 8 марта
"Оренбург" - "Зенит" - 12:00,
"Крылья Советов" - "Динамо" (Махачкала) - 14:30,
"Рубин" - "Краснодар" - 17:00,
ЦСКА - "Динамо" (Москва) - 19:30;
понедельник, 9 марта
"Локомотив" - "Ахмат" - 16:30,
"Спартак" - "Акрон" - 19:00;
21-й тур
пятница, 13 марта
"Динамо" (Махачкала) - "Оренбург" - 19:30;
суббота, 14 марта
"Сочи" - "Краснодар" - 13:45,
"Зенит" - "Спартак" - 16:00,
"Ростов" - "Динамо" (Москва) - 18:15,
"Балтика" - ЦСКА - 20:30;
воскресенье, 15 марта
"Акрон" - "Ахмат" - 14:00,
"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" - 16:30,
"Рубин" - "Локомотив" - 19:00;
22-й тур
суббота, 21 марта
"Ахмат" - "Ростов" - 13:45,
ЦСКА - "Динамо" (Махачкала) - 16:00,
"Краснодар" - "Нижний Новгород" - 18:15,
"Балтика" - "Сочи" - 20:30;
воскресенье, 22 марта
"Оренбург" - "Спартак" - 13:45,
"Динамо" (Москва) - "Зенит" - 16:00,
"Крылья Советов" - "Рубин" - 16:30,
"Локомотив" - "Акрон" - 19:00.
ФутболСпортЗенитБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
