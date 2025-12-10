https://ria.ru/20251210/krosbi-2060982089.html
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби заявил, что травмированного россиянина Евгения Малкина невозможно РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
