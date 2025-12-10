Рейтинг@Mail.ru
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
Хоккей
 
00:28 10.12.2025 (обновлено: 01:32 10.12.2025)
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби заявил, что травмированного россиянина Евгения Малкина невозможно РИА Новости Спорт, 10.12.2025
/20251209/zadorov-2060964676.html
спорт, евгений малкин, сидни кросби, питтсбург пингвинз, тампа-бэй лайтнинг, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина

Кросби: Малкина невозможно заменить, всем нужно стараться

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби заявил, что травмированного россиянина Евгения Малкина невозможно полностью компенсировать, отметив, что всей команде придется напрячься, чтобы показывать хорошие результаты.
Во вторник "Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных. В последнем матче за "Питтсбург", в котором в ночь на 5 декабря команда встречалась с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:3), Малкин забил два гола и отдал передачу, проведя на льду чуть менее 15 минут. Позднее россиянин пропустил выездную встречу против "Даллас Старз" (2:3).
«
"Заменить Малкина непросто. Скорее всего, не получится. Он отлично играет за нас в хоккей, так что нам всем придется постараться, чтобы набрать очки и показать хороший хоккей, пока он не вернется", - цитирует Кросби сайт НХЛ.
Малкину 39 лет. В текущем сезоне он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Его клуб идет четвертым в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 34 очка.
