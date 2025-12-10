Ковентри поставила на место украинского журналиста, спросившего о россиянах

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри признала успешным опыт допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.
В среду Ковентри ответила на вопросы журналистов по итогам заседания исполнительного комитета МОК.
«
"Процесс, который шел перед Парижем (летние Олимпийские игры 2024 года - ред.), был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же процесс. Если у вас есть новая информация, вы можете ее предоставить, у нас есть Джеймс Маклеод (директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами - ред.), мы ее рассмотрим. Наша рабочая группа принимает окончательное решение", - заявила Ковентри, отвечая на вопрос украинского журналиста о несоответствии критериям российских спортсменов.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.