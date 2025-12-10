Рейтинг@Mail.ru
Ковентри поставила на место украинского журналиста, спросившего о россиянах - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
19:31 10.12.2025
Ковентри поставила на место украинского журналиста, спросившего о россиянах
Ковентри поставила на место украинского журналиста, спросившего о россиянах - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Ковентри поставила на место украинского журналиста, спросившего о россиянах
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри признала успешным опыт допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Ковентри поставила на место украинского журналиста, спросившего о россиянах

Глава МОК назвала успешным опыт допуска россиян в ответ на нападки украинца

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри признала успешным опыт допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.
В среду Ковентри ответила на вопросы журналистов по итогам заседания исполнительного комитета МОК.
"Процесс, который шел перед Парижем (летние Олимпийские игры 2024 года - ред.), был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же процесс. Если у вас есть новая информация, вы можете ее предоставить, у нас есть Джеймс Маклеод (директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами - ред.), мы ее рассмотрим. Наша рабочая группа принимает окончательное решение", - заявила Ковентри, отвечая на вопрос украинского журналиста о несоответствии критериям российских спортсменов.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов
Спорт Кирсти Ковентри Пётр Гуменник Аделия Петросян Международный олимпийский комитет (МОК)
 
