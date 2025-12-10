https://ria.ru/20251210/korostelev-2061122799.html
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне
Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере и мама лыжника Савелия Коростелева Наталья рассказала РИА Новости, что ее сын мечтал о выступлениях на международных... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне
Мать Коростелева заявила, что Савелий психологически готов к гонкам Кубка мира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере и мама лыжника Савелия Коростелева Наталья рассказала РИА Новости, что ее сын мечтал о выступлениях на международных стартах, поэтому он психологически готов и заряжен выступать на этапе Кубка мира в Давосе.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева
и Дарьи Непряевой
на получение индивидуального нейтрального статуса.
"Новость восприняли, конечно, радостно и с воодушевлением. Савелий мечтал, верил. Теперь все зависит от него. Окно возможностей открылось, осталось реализовать то, на что способен. Психологически он готов и заряжен, физическую готовность в сравнении с другими увидим в эти выходные", - сказала Наталья Коростелева.
"Пока точно не планирую ехать, он самостоятельный, тут еще два его младших брата. Поддерживаем его дистанционно", - сказала Коростелева, отвечая на вопрос, планирует ли она поехать на соревнования сына в Европу.
Коростелеву 22 года, он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она возглавляет общий зачет Кубка страны среди женщин. Непряева является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.
Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.