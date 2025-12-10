Рейтинг@Mail.ru
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:41 10.12.2025 (обновлено: 14:42 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/korostelev-2061122799.html
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне
Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере и мама лыжника Савелия Коростелева Наталья рассказала РИА Новости, что ее сын мечтал о выступлениях на международных... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T14:41:00+03:00
2025-12-10T14:42:00+03:00
лыжные гонки
спорт
наталья коростелёва
дарья непряева
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844419277_20:0:3661:2048_1920x0_80_0_0_813cd37394a9dbcd4d58d67c81ba701c.jpg
/20251210/fis-2061108041.html
/20251210/borodavko-2061107247.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844419277_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_aa728350df968e4a1f6aa1b15ed162b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, наталья коростелёва, дарья непряева, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Наталья Коростелёва, Дарья Непряева, Савелий Коростелев
"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне

Мать Коростелева заявила, что Савелий психологически готов к гонкам Кубка мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере и мама лыжника Савелия Коростелева Наталья рассказала РИА Новости, что ее сын мечтал о выступлениях на международных стартах, поэтому он психологически готов и заряжен выступать на этапе Кубка мира в Давосе.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Дебют на выходных": Коростелев прокомментировал получение допуска
Вчера, 13:45
"Новость восприняли, конечно, радостно и с воодушевлением. Савелий мечтал, верил. Теперь все зависит от него. Окно возможностей открылось, осталось реализовать то, на что способен. Психологически он готов и заряжен, физическую готовность в сравнении с другими увидим в эти выходные", - сказала Наталья Коростелева.
"Пока точно не планирую ехать, он самостоятельный, тут еще два его младших брата. Поддерживаем его дистанционно", - сказала Коростелева, отвечая на вопрос, планирует ли она поехать на соревнования сына в Европу.
Коростелеву 22 года, он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она возглавляет общий зачет Кубка страны среди женщин. Непряева является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.
Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников
Вчера, 13:42
 
Лыжные гонкиСпортНаталья КоростелёваДарья НепряеваСавелий Коростелев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала