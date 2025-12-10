"Савелий готов и заряжен": мать Коростелева уверена в сыне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере и мама лыжника Савелия Коростелева Наталья рассказала РИА Новости, что ее сын мечтал о выступлениях на международных стартах, поэтому он психологически готов и заряжен выступать на этапе Кубка мира в Давосе.

В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.

"Новость восприняли, конечно, радостно и с воодушевлением. Савелий мечтал, верил. Теперь все зависит от него. Окно возможностей открылось, осталось реализовать то, на что способен. Психологически он готов и заряжен, физическую готовность в сравнении с другими увидим в эти выходные", - сказала Наталья Коростелева.

"Пока точно не планирую ехать, он самостоятельный, тут еще два его младших брата. Поддерживаем его дистанционно", - сказала Коростелева, отвечая на вопрос, планирует ли она поехать на соревнования сына в Европу.

Коростелеву 22 года, он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она возглавляет общий зачет Кубка страны среди женщин. Непряева является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.