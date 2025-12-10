Рейтинг@Mail.ru
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:21 10.12.2025 (обновлено: 13:39 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/korostelev-2061097044.html
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T13:21:00+03:00
2025-12-10T13:39:00+03:00
лыжные гонки
савелий коростелев
дарья непряева
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
международная федерация лыжного спорта (fis)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994054506_0:196:2843:1795_1920x0_80_0_0_b3fac58fbf8c1a40e0a65114894d6b39.jpg
/20251210/tatalina-2061097282.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994054506_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_e15f942cbf507e86a3048e61382d78a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
савелий коростелев, дарья непряева, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, международная федерация лыжного спорта (fis)
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой

FIS выдала российским лыжникам Коростелеву и Непряевой нейтральные статусы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса, сообщается на сайте организации.
Коростелеву 22 года, он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она возглавляет общий зачет Кубка страны среди женщин. Непряева является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.
Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Согласно критериям допуска, нейтральный статус могут получить спортсмены, которые не связаны с вооруженными силами и силовыми структурами России или Белоруссии, а также не выражают поддержку СВО. Спортсмены смогут принимать участие только в индивидуальных соревнованиях.
Анастасия Таталина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации
Вчера, 13:21
 
Лыжные гонкиСавелий КоростелевДарья НепряеваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала