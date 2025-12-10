Серебряный медалист Олимпиады-2020 вернулся в "Белогорье"

Подлесных 31 год, он играл за "Динамо" с 2020 года. В составе московской команды он дважды выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Вместе со сборной России волейболист завоевал серебро Олимпийских игр - 2020 в Токио и стал победителем Лиги наций 2019 года.