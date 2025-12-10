Рейтинг@Mail.ru
Серебряный медалист Олимпиады-2020 вернулся в "Белогорье"
Волейбол
 
19:24 10.12.2025 (обновлено: 19:28 10.12.2025)
Серебряный медалист Олимпиады-2020 вернулся в "Белогорье"
Серебряный медалист Олимпиады-2020 вернулся в "Белогорье"
/20251209/belogore-2060968338.html
Серебряный медалист Олимпиады-2020 вернулся в "Белогорье"

Волейболист Подлесных расторг контракт с "Динамо" и вернулся в "Белогорье"

Ярослав Подлесных - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Ярослав Подлесных. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Доигровщик Ярослав Подлесных покинул московское "Динамо", сообщается на сайте волейбольного клуба.
Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. Подлесных вернулся в "Белогорье", за которое выступал с 2016 по 2017 год.
«
"Ярослав Подлесных благодаря своей работе и выступлениям за "Динамо" вошел в число лучших доигровщиков нашей страны, получил вызов в национальную сборную России, с которой стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Сейчас для него пришло время перезагрузить карьеру. В "Динамо" пошли навстречу игроку и дали согласие на его переход в другой клуб. Это новый вызов и для Ярослава, и для нашего клуба", - заявил главный тренер "бело-голубых" Константин Брянский.
Подлесных 31 год, он играл за "Динамо" с 2020 года. В составе московской команды он дважды выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Вместе со сборной России волейболист завоевал серебро Олимпийских игр - 2020 в Токио и стал победителем Лиги наций 2019 года.
Волейболисты "Белогорья" одержали пятую победу подряд в чемпионате России
9 декабря, 22:12
Волейболисты "Белогорья" одержали пятую победу подряд в чемпионате России
9 декабря, 22:12
 
