Российский велогонщик подписал контракт с командой XDS Astana Team
Российский велогонщик Лев Гонов подписал двухлетнее соглашение с XDS Astana Team, сообщает пресс-служба команды Мирового тура. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
