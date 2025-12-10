Рейтинг@Mail.ru
18:24 10.12.2025 (обновлено: 18:42 10.12.2025)
Российский велогонщик подписал контракт с командой XDS Astana Team
Российский велогонщик подписал контракт с командой XDS Astana Team
Российский велогонщик Лев Гонов подписал двухлетнее соглашение с XDS Astana Team, сообщает пресс-служба команды Мирового тура. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Российский велогонщик подписал контракт с командой XDS Astana Team

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛев Гонов
Лев Гонов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Лев Гонов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский велогонщик Лев Гонов подписал двухлетнее соглашение с XDS Astana Team, сообщает пресс-служба команды Мирового тура.
Гонов стал 30-м гонщиком казахстанской команды. Его переход закрыл трансферную кампанию организации на следующий сезон. В прошлом сезоне Гонов выступал в составе континентальной команды XDS Astana Development Team.
«
"Лев быстро вписался в состав и континентальной команды, и команды Мирового тура, с которой проехал, по сути, большую часть сезона. Думаю, что мы можем быть довольны его прогрессом по ходу этого сезона, так что его переход в Мировой тур более чем логичен", – сказал генеральный менеджер XDS Astana Team Александр Винокуров.
Гонову 25 лет, он чемпион Европы 2020 года в командном спринте и многократный чемпион России.
СпортАлександр ВинокуровЛев ГоновВелоспорт
 
