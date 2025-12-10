Рейтинг@Mail.ru
Впервые гендиректором немецкого футбольного клуба стала женщина
18:12 10.12.2025
Впервые гендиректором немецкого футбольного клуба стала женщина
Впервые гендиректором немецкого футбольного клуба стала женщина
Швейцарка Татьяна Хенни назначена на пост генерального директора немецкого футбольного клуба "Лейпциг", сообщается на сайте команды.
спорт, рб лейпциг
Футбол, Спорт, РБ Лейпциг
Впервые гендиректором немецкого футбольного клуба стала женщина

Швейцарка Хенни стала первой женщиной на посту гендиректора в немецком футболе

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Швейцарка Татьяна Хенни назначена на пост генерального директора немецкого футбольного клуба "Лейпциг", сообщается на сайте команды.
Она стала первой женщиной, возглавившей немецкий профессиональный клуб. 59-летняя Хенни приступит к своим обязанностям 1 января.
"Мы чрезвычайно рады, что нам удалось привлечь на должность генерального директора такого сильного лидера, как Хенни. В ходе переговоров она произвела на нас впечатление своим опытом, сочетанием специальных знаний, лидерских качеств и стратегического мышления", - сказал Оливер Минцлафф, председатель наблюдательного совета клуба.
Хенни в бытность игроком провела 24 матча за сборную Швейцарии по футболу. В 2023 году она работала в Национальной женской футбольной лиге (NWSL) в США.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Бавария" обыграла "Спортинг" в матче Лиги чемпионов
9 декабря, 22:44
 
Футбол
 
