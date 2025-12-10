Впервые гендиректором немецкого футбольного клуба стала женщина

"Мы чрезвычайно рады, что нам удалось привлечь на должность генерального директора такого сильного лидера, как Хенни. В ходе переговоров она произвела на нас впечатление своим опытом, сочетанием специальных знаний, лидерских качеств и стратегического мышления", - сказал Оливер Минцлафф, председатель наблюдательного совета клуба.