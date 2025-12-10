Рейтинг@Mail.ru
Гонку Кубка России по биатлону в Тюмени перенесли из-за аварии электросети
Биатлон
 
16:09 10.12.2025
Гонку Кубка России по биатлону в Тюмени перенесли из-за аварии электросети
Гонку Кубка России по биатлону в Тюмени перенесли из-за аварии электросети
2025
союз биатлонистов россии (сбр), кубок россии по биатлону, спорт
Биатлон, Союз биатлонистов России (СБР), Кубок России по биатлону, Спорт
Гонку Кубка России по биатлону в Тюмени перенесли из-за аварии электросети

Гонка на Кубке России по биатлону в Тюмени перенесена из-за аварии электросети

Антон Бабиков
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Организаторы перенесли проведение мужской индивидуальной гонки на 15 км на втором этапе Кубка России в Тюмени, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Перенос связан с аварией электросети, питающей комплекс "Жемчужина Сибири", где проходят соревнования.
Первоначально мужская и женская гонки были запланированы на четверг. Женщины выйдут на старт в 10:00 мск, мужчины должны были стартовать в 13:00, но решением жюри этапа проведут гонку в пятницу (начало - 10:00 мск).
Этап в Тюмени пройдет с 11 по 14 декабря.
Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения
Вчера, 12:12
 
БиатлонСоюз биатлонистов России (СБР)Кубок России по биатлонуСпорт
 
