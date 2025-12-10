https://ria.ru/20251210/gonka-2061162064.html
Гонку Кубка России по биатлону в Тюмени перенесли из-за аварии электросети
биатлон
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок россии по биатлону
спорт
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Организаторы перенесли проведение мужской индивидуальной гонки на 15 км на втором этапе Кубка России в Тюмени, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Перенос связан с аварией электросети, питающей комплекс "Жемчужина Сибири", где проходят соревнования.
Первоначально мужская и женская гонки были запланированы на четверг. Женщины выйдут на старт в 10:00 мск, мужчины должны были стартовать в 13:00, но решением жюри этапа проведут гонку в пятницу (начало - 10:00 мск).
Этап в Тюмени пройдет с 11 по 14 декабря.