СМИ: попавшегося на допинге украинца снова лишили прав в Великобритании

Помимо очередного лишения прав, суд назначил украинцу наказание в виде 60 часов неоплачиваемой работы и штраф на сумму 199 фунтов стерлингов. Приговор должен быть исполнен в течение года. Сам Мудрик заявил в суде, что был вынужден сесть за руль машины, поскольку личный водитель не мог отвезти его на тренировку.