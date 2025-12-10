СМИ: попавшегося на допинге украинца снова лишили прав в Великобритании

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Магистратский суд английского Аксбриджа на год продлил лишение водительских прав отстраненного за допинг украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика за нарушение запрета, сообщает Daily Mail.
В октябре полиция остановила Мудрика за рулем автомобиля BMW стоимостью в 140 тысяч фунтов стерлингов. На тот момент футболисту было запрещено управлять транспортным средство, также у него не было страховки. Проверка также показала, что плотная тонировка его лобовых стекол не соответствовала установленным законом стандартам.
Помимо очередного лишения прав, суд назначил украинцу наказание в виде 60 часов неоплачиваемой работы и штраф на сумму 199 фунтов стерлингов. Приговор должен быть исполнен в течение года. Сам Мудрик заявил в суде, что был вынужден сесть за руль машины, поскольку личный водитель не мог отвезти его на тренировку.
Ранее в августе Мудрика лишили водительских прав на шесть месяцев за многократные нарушения, в том числе за превышение скорости.
В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. Футболист временно отстранен от соревнований. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. Как отмечает Marca, лондонский клуб уже расторг контракт с полузащитником.
Мудрику 24 года. Он перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го.