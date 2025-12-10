Рейтинг@Mail.ru
СМИ: попавшегося на допинге украинца снова лишили прав в Великобритании - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:56 10.12.2025 (обновлено: 23:19 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/futbol-2061244667.html
СМИ: попавшегося на допинге украинца снова лишили прав в Великобритании
СМИ: попавшегося на допинге украинца снова лишили прав в Великобритании - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
СМИ: попавшегося на допинге украинца снова лишили прав в Великобритании
Магистратский суд английского Аксбриджа на год продлил лишение водительских прав отстраненного за допинг украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика за... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:56:00+03:00
2025-12-10T23:19:00+03:00
футбол
михаил мудрик
челси
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973684036_0:168:1080:776_1920x0_80_0_0_4bb365aa85d6c41f1ab1bc26865b957d.jpg
/20251120/tennis-2056314315.html
/20251208/barton-2060600187.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973684036_0:67:1080:877_1920x0_80_0_0_a4b06e010ffcc9bdcf04f031faec404c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
михаил мудрик, челси, спорт, вокруг спорта
Футбол, Михаил Мудрик, Челси, Спорт, Вокруг спорта
СМИ: попавшегося на допинге украинца снова лишили прав в Великобритании

Daily Mail: Мудрика лишили водительских прав и назначили общественные работы

© Соцсети футболистаМихаил Мудрик
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Соцсети футболиста
Михаил Мудрик. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Магистратский суд английского Аксбриджа на год продлил лишение водительских прав отстраненного за допинг украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика за нарушение запрета, сообщает Daily Mail.
В октябре полиция остановила Мудрика за рулем автомобиля BMW стоимостью в 140 тысяч фунтов стерлингов. На тот момент футболисту было запрещено управлять транспортным средство, также у него не было страховки. Проверка также показала, что плотная тонировка его лобовых стекол не соответствовала установленным законом стандартам.
Помимо очередного лишения прав, суд назначил украинцу наказание в виде 60 часов неоплачиваемой работы и штраф на сумму 199 фунтов стерлингов. Приговор должен быть исполнен в течение года. Сам Мудрик заявил в суде, что был вынужден сесть за руль машины, поскольку личный водитель не мог отвезти его на тренировку.
Теннисист Стефанос Циципас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ: Циципаса лишили прав на год за почти двукратное превышение скорости
20 ноября, 14:29
Ранее в августе Мудрика лишили водительских прав на шесть месяцев за многократные нарушения, в том числе за превышение скорости.
В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. Футболист временно отстранен от соревнований. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. Как отмечает Marca, лондонский клуб уже расторг контракт с полузащитником.
Мудрику 24 года. Он перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го.
Джоуи Бартон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Экс-футболиста приговорили к условному заключению за оскорбительные посты
8 декабря, 15:45
 
ФутболМихаил МудрикЧелсиСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала