Рейтинг@Mail.ru
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:51 10.12.2025 (обновлено: 18:53 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/futbol-2061212351.html
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев признан болельщиками лучшим игроком ноября в чемпионате Греции по футболу, сообщается в аккаунте турнира в соцсети... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T18:51:00+03:00
2025-12-10T18:53:00+03:00
футбол
спорт
магомед оздоев
паок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904541593_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dfe5bc573cbba9cbfac5c36f36155190.jpg
/20251127/paok-2058207501.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904541593_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_232deaa7f2b261bf67f49d2bbe4a7369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, магомед оздоев, паок
Футбол, Спорт, Магомед Оздоев, ПАОК
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции

Греческие болельщики признали Оздоева лучшим игроком месяца

© Фото : Пресс-служба клуба ПАОКМагомед Оздоев
Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Пресс-служба клуба ПАОК
Магомед Оздоев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев признан болельщиками лучшим игроком ноября в чемпионате Греции по футболу, сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
За россиянина проголосовало 34,48% опрошенных. В минувшем месяце Оздоев провел пять встреч чемпионата Греции и отметился четырьмя голами, оформив дубли в матчах против "Пансерраикоса" (5:0) и "Левадиакоса" (3:2).
Оздоеву 33 года, он присоединился к ПАОКу в августе 2023 года. За это время полузащитник сыграл 113 матчей и забил 16 мячей. Оздоев также выступал за петербургский "Зенит", казанский "Рубин", московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат".
В активе полузащитника 35 матчей за сборную России и четыре гола.
Игроки ПАОКа - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью в матче Лиги Европы
27 ноября, 22:43
 
ФутболСпортМагомед ОздоевПАОК
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала