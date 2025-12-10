https://ria.ru/20251210/futbol-2061212351.html
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев признан болельщиками лучшим игроком ноября в чемпионате Греции по футболу, сообщается в аккаунте турнира в соцсети... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T18:51:00+03:00
2025-12-10T18:51:00+03:00
2025-12-10T18:53:00+03:00
футбол
спорт
магомед оздоев
паок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904541593_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dfe5bc573cbba9cbfac5c36f36155190.jpg
/20251127/paok-2058207501.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904541593_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_232deaa7f2b261bf67f49d2bbe4a7369.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, магомед оздоев, паок
Футбол, Спорт, Магомед Оздоев, ПАОК
Оздоева признали лучшим игроком ноября в чемпионате Греции
Греческие болельщики признали Оздоева лучшим игроком месяца