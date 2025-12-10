Рейтинг@Mail.ru
"Дебют на выходных": Коростелев прокомментировал получение допуска
13:45 10.12.2025 (обновлено: 14:08 10.12.2025)
"Дебют на выходных": Коростелев прокомментировал получение допуска
"Дебют на выходных": Коростелев прокомментировал получение допуска
"Дебют на выходных": Коростелев прокомментировал получение допуска

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лыжник Савелий Коростелев опубликовал совместную фотографию с Дарьей Непряевой после получения спортсменами нейтрального статуса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) для выступления на международных турнирах.
В среду FIS опубликовал список российских и белорусских атлетов, получивших нейтральный статус для участия в соревнованиях FIS. Помимо лыжников Коростелева и Непряевой, в список вошла фристайлистка Анастасия Таталина и шесть белорусских спортсменов.
Юрий Бородавко
Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников
Вчера, 13:42
"Дебют на выходных", - подписал фотографию в своем Telegram-канале Коростелев.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин сообщил РИА Новости, что Коростелев в преддверии возможного одобрения заявки отправился в Европу для подготовки к соревнованиям. Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Дмитрий Свищев
Свищев высказался о заявлении FIS о дискриминации в отношении россиян
5 декабря, 12:54
 
Лыжные гонки
 
