"Дебют на выходных": Коростелев прокомментировал получение допуска

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин сообщил РИА Новости, что Коростелев в преддверии возможного одобрения заявки отправился в Европу для подготовки к соревнованиям. Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.