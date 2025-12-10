Рейтинг@Mail.ru
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026
Футбол
 
01:54 10.12.2025
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026
Египетская футбольная ассоциация направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором осудила планируемую акцию в поддержку движения ЛГБТ... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T01:54:00+03:00
2025-12-10T01:54:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
египет
вокруг спорта
Новости
спорт, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026, египет, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026, Египет, Вокруг спорта
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026

Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ по футболу

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Соцсети турнира
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Египетская футбольная ассоциация направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором осудила планируемую акцию в поддержку движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) во время матча против сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года в США и отказалась принимать в ней участие, сообщается на сайте организации.
Ранее стало известно, что оргкомитет чемпионата мира 2026 года намерен провести акцию в поддержку ЛГБТ на стадионе в Сиэтле 26 июня во время матча группового этапа чемпионата мира. После жеребьевки стало известно, что в этот день на арене сыграют сборные Египта и Ирана.
«
"Египетская футбольная ассоциация направила официальное письмо в ФИФА, в котором категорически отказывается от проведения каких-либо мероприятий, связанных с поддержкой гомосексуализма, во время матча сборной Египта против Ирана. Федерация полностью отвергает такие мероприятия, которые прямо противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям в регионе, особенно в арабских и исламских обществах", - говорится в сообщении федерации.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд. Сборная Египта и Ирана попали в группу G вместе с командами Бельгии и Новой Зеландии.
Столе Сольбаккен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Шоу уродов": тренер сборной Норвегии разнес жеребьевку групп ЧМ-2026
6 декабря, 12:15
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026ЕгипетВокруг спорта
 
