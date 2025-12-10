https://ria.ru/20251210/egipet-2060989120.html
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026
2025-12-10T01:54:00+03:00
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Египетская футбольная ассоциация направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором осудила планируемую акцию в поддержку движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) во время матча против сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года в США и отказалась принимать в ней участие, сообщается на сайте организации.
Ранее стало известно, что оргкомитет чемпионата мира 2026 года намерен провести акцию в поддержку ЛГБТ на стадионе в Сиэтле 26 июня во время матча группового этапа чемпионата мира. После жеребьевки стало известно, что в этот день на арене сыграют сборные Египта и Ирана.
«
"Египетская футбольная ассоциация направила официальное письмо в ФИФА, в котором категорически отказывается от проведения каких-либо мероприятий, связанных с поддержкой гомосексуализма, во время матча сборной Египта против Ирана. Федерация полностью отвергает такие мероприятия, которые прямо противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям в регионе, особенно в арабских и исламских обществах", - говорится в сообщении федерации.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд. Сборная Египта и Ирана попали в группу G вместе с командами Бельгии и Новой Зеландии.