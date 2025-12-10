Российские лыжники вернулись на Кубок мира! На Западе тихо смирились

Российские лыжники впервые после начала СВО выступят на этапе Кубка мира. РИА Новости Спорт рассказывает, как вчера никто не верил в этот сценарий, а сегодня многие празднуют правовую победу.

Почему не допустили других?

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал обоснованным иск России и Белоруссии к Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о допуске спортсменов к международным соревнованиям, и в среду нейтральный статус получили наши лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина. Уже в эти выходные Коростелев и Непряева выступят на этапе Кубка мира в Давосе.

После решения CAS международная федерация заявила, что будет расследовать любое дискриминационное или провокационное поведение по отношению к российскому или белорусскому спортсмену, допущенному к участию в соревнованиях.

Спортивный директор FIS Сандра Шпиц сообщила шведской телекомпании SVT, что для допуска атлетам необходимо соответствовать критериям нейтральности: "Спортсмены не должны иметь добровольных связей с военными или силовыми структурами своих стран. Под добровольными связями мы подразумеваем наличие контракта. Это принципиально важный момент, ведь во многих странах есть обязательная служба, от которой невозможно отказаться. Также мы не учитываем контракты, заключенные до начала СВО".

Проверка обошлась спортсменам в 2 тысячи швейцарских франков (около 200 тысяч рублей). Западные функционеры свое обещание сдержали и рассмотрели первые заявки оперативно.

© РИА Новости Елена Вяльбе и Савелий Коростелев © РИА Новости Елена Вяльбе и Савелий Коростелев

Для Коростелева и Непряевой получение нейтрального статуса сейчас - важнейший момент. Этап Кубка мира в Швейцарии - последняя возможность отобраться на Олимпиаду, ведь срок для получения последних квот в лыжных гонках истекает 15 декабря.

Рейтинг российских лыжников заморожен с 2022 года, и вопросов по личному допуску быть не должно. Только для получения путевок для национальной федерации нужно обязательно набрать хотя бы минимальные баллы на этапах Кубка мира. Никакого особого порядка допуска нейтральных участников FIS не прописала, и максимум, на что можно рассчитывать, это на одну квоту у мужчин и у женщин.

"Никакой Олимпиады, ребят!"

Об этом говорили лыжные функционеры из скандинавских стран сразу же после оглашения решения CAS. В Норвегии вообще появились публикации, намекающие на возможность предоставления нейтрального статуса лишь Коростелеву, который присоединился к иску Федерации лыжных гонок России в Спортивный арбитражный суд. Сейчас приходится смириться еще и с Непряевой.

Сразу же после появления информации об участии российских лыжников в нейтральном статусе в этапе Кубка мира в Давосе норвежцы напомнили об их реакции на решение исполкома FISо продлении отстранения наших спортсменов, принятое в октябре. "Если нам удастся участвовать в Олимпиаде, это будет чудо", - подчеркнул на своей страничке в социальной сети Коростелев до подачи апелляции в CAS. А Непряева не смогла сдержать слез и эмоций, написав: "Не в этом году. Никакой Олимпиады-2026, ребят!"

Сейчас наши олимпийские надежды смотрят на свои перспективы с оптимизмом. Коростелев, у которого была шенгенская виза, уже в Швейцарии и опробует местные трассы. Непряева вылетит в Давос в четверг. Никаких проблем с оформлением шенгена, как заверили в ФЛГР, у Дарьи нет.

В прошлом сезоне Коростелев и Непряева стали победителями Кубка России. В нынешнем тоже продемонстрировали хорошую готовность на уже проведенных этапах. В Кортина д’Ампеццо они тоже будут конкурентоспособны. Хотя еще нужно будет пройти очередное чистилище в виде комиссии по допуску МОК.

Норвежский Barents Observerопубликовал большой материал о Коростелеве, подчеркнув, что он в отличие от большинства лыжников не связан с силовыми структурами, норвежцы припомнили Савелию участие в гонке на призы Александра Легкова. Мол, олимпийский чемпион Сочи сейчас депутат Московской областной Думы и активно поддерживает СВО на публичных мероприятиях.

Норвежцы разыскали и скриншот официального сайта ЦСКА, на котором в 2023 году Коростелев значился рядовым. Правда, тут неувязочка вышла. Даже спортивный директор FIS разрешила нашим спортсменам проходить обязательную воинскую службу. Сейчас Савелий выступает за Республику Татарстан, которую никак нельзя целиком отнести к силовым структурам.

Напомнили они и о том, что Коростелев из семьи, в которой несколько топовых лыжников. Его мама, Наталья Коростелева, и дядя, Николай Морилов, были бронзовыми призерами Олимпиады в Ванкувере. А еще представляли ЦСКА и даже завоевывали награды на Международных военных играх. Старший лейтенант Наталья Коростелева получила государственную награду за службу Родине.

Вряд ли, конечно, эти аргументы будут приняты во внимание. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что большинство наших лыжников действительно связаны контрактами с силовыми структурами. Лишь у немногих есть практически стопроцентная гарантия получения нейтрального статуса. Вяльбе назвала всего три фамилии: Коростелева, Непряевой и Сергея Волкова.

На этапе Кубка мира в Давосе не будет многих звездных лыжников. Только это не связано с возвращением на международную арену в нейтральном статусе россиян. Просто в некоторых сборных осуществляют плановую ротацию состава и дают возможность проявить себя ближайшему резерву, претендующему на участие в Олимпиаде. Более того, многие скандинавские лыжники, намекавшие на индивидуальный бойкот, изменили свою позицию.