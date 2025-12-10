FIS присвоила шестерым белорусским спортсменам нейтральный статус

МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) шестерым белорусским спортсменам, сообщила в среду пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.
"Международная федерация лыжного спорта и сноуборда опубликовала список спортсменов из Беларуси и России, которым присвоен статус индивидуального нейтрального атлета. Нейтральные статусы получили белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова, Игорь Дребенков и Владислав Вознюк, а также горнолыжница Мария Шканова. Также в список вошли трое российских спортсменов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Подчеркивается, что указанные атлеты смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии.
Белорусский лыжный союз 2 декабря выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против FIS, ранее запретившей белорусским спортсменам участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Таким образом, белорусские спортсмены-лыжники, которые соответствуют критериям МОК в качестве AIN-спортсменов, должны быть допущены FIS для участия в квалификационных мероприятиях и отбору на Олимпийские игры 2026 года.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.