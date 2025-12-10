FIS присвоила шестерым белорусским спортсменам нейтральный статус

Подчеркивается, что указанные атлеты смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.