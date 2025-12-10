Рейтинг@Mail.ru
FIS присвоила шестерым белорусским спортсменам нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/dopusk-2061131848.html
FIS присвоила шестерым белорусским спортсменам нейтральный статус
FIS присвоила шестерым белорусским спортсменам нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
FIS присвоила шестерым белорусским спортсменам нейтральный статус
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) шестерым белорусским спортсменам, сообщила в РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T14:59:00+03:00
2025-12-10T14:59:00+03:00
спорт
анна гуськова
мария шканова
спортивный арбитражный суд
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97962e00be8790249e3b6231f0d3fd.jpg
/20251210/borodavko-2061107247.html
/20251210/valuev-2061124068.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_125:89:2736:2047_1920x0_80_0_0_c0553ee6a65df521847f9819a0263ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анна гуськова, мария шканова, спортивный арбитражный суд, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Анна Гуськова, Мария Шканова, Спортивный арбитражный суд, Международный олимпийский комитет (МОК)
FIS присвоила шестерым белорусским спортсменам нейтральный статус

Шесть белорусских спортсменов получили нейтральные статусы FIS перед Олимпиадой

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) шестерым белорусским спортсменам, сообщила в среду пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.
"Международная федерация лыжного спорта и сноуборда опубликовала список спортсменов из Беларуси и России, которым присвоен статус индивидуального нейтрального атлета. Нейтральные статусы получили белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова, Игорь Дребенков и Владислав Вознюк, а также горнолыжница Мария Шканова. Также в список вошли трое российских спортсменов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников
Вчера, 13:42
Подчеркивается, что указанные атлеты смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии.
Белорусский лыжный союз 2 декабря выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против FIS, ранее запретившей белорусским спортсменам участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Таким образом, белорусские спортсмены-лыжники, которые соответствуют критериям МОК в качестве AIN-спортсменов, должны быть допущены FIS для участия в квалификационных мероприятиях и отбору на Олимпийские игры 2026 года.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
Выставка Всероссийский день поля в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS
Вчера, 14:44
 
СпортАнна ГуськоваМария ШкановаСпортивный арбитражный судМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала