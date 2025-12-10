Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ожидают допуск россиян к соревнованиям без ограничений
14:17 10.12.2025 (обновлено: 14:32 10.12.2025)
В Госдуме ожидают допуск россиян к соревнованиям без ограничений
В Госдуме ожидают допуск россиян к соревнованиям без ограничений
спорт, анастасия таталина, дмитрий свищев, дарья непряева
Спорт, Анастасия Таталина, Дмитрий Свищев, Дарья Непряева
В Госдуме ожидают допуск россиян к соревнованиям без ограничений

Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что надеется на допуск к международным соревнованиям всех российских лыжников без ограничений.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой и фристайлистки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса. Спортсмены смогут выступить на этапах Кубка мира и побороться за путевку на Олимпийские игры 2026 года.
"Ожидания наши были совершенно другими, но уже хорошо, что допустили. Мы будем за них болеть, это наши известные лыжники, наши надежды. Но вопрос в том, что мы ожидаем полного допуска без всяких ограничений. Но я поздравляю и самих спортсменов, и федерацию. Мы очень надеемся, что спортсмены пройдут квалификацию на Олимпийские игры, в чем я практически не сомневаюсь, потому что они мощные и сильные", - сказал Свищев.
Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников
Спорт Анастасия Таталина Дмитрий Свищев Дарья Непряева
 
