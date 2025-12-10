В Госдуме ожидают допуск россиян к соревнованиям без ограничений

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что надеется на допуск к международным соревнованиям всех российских лыжников без ограничений.