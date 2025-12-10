Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев рассказал, когда пройдут переговоры с МОК о допуске россиян
12:35 10.12.2025
Дегтярев рассказал, когда пройдут переговоры с МОК о допуске россиян
Дегтярев рассказал, когда пройдут переговоры с МОК о допуске россиян
2025
Дегтярев рассказал, когда пройдут переговоры с МОК о допуске россиян

Дегтярев: переговоры с МОК о допуске россиян пройдут в январе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в январе отправится в командировку в Швейцарию, в ходе которой проведет очередные переговоры с руководством Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
Олимпийское собрание проходит в среду в Москве. Ранее Дегтярев сообщил, что в общей сложности уже 67 международных федераций, включая 34 в олимпийских видах спорта, допускают к участию в соревнованиях спортсменов из России.
"В январе я буду командирован в Швейцарию и продолжу вести переговоры с МОК", - сказал Дегтярев.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
Вчера, 12:13
 
СпортМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
