Дегтярев рассказал, когда пройдут переговоры с МОК о допуске россиян

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в январе отправится в командировку в Швейцарию, в ходе которой проведет очередные переговоры с руководством Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.