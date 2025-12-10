Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев ожидает от исполкома МОК положительного решения по ОКР - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
12:51 10.12.2025
Дегтярев ожидает от исполкома МОК положительного решения по ОКР
Дегтярев ожидает от исполкома МОК положительного решения по ОКР - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Дегтярев ожидает от исполкома МОК положительного решения по ОКР
Олимпийский комитет России (ОКР) в данный момент ожидает от исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) решения по восстановлению прав в организации,... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025
спорт, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
Дегтярев ожидает от исполкома МОК положительного решения по ОКР

Дегтярев заявил, что ожидает от исполкома МОК восстановления прав ОКР

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийский комитет России (ОКР) в данный момент ожидает от исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) решения по восстановлению прав в организации, заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Проходящий в эти дни в Лозанне исполком МОК завершится 10 декабря.
"Год очень непростой. Работа в юридической плоскости с МОК продолжается. Мы ожидаем решение от исполкома МОК по восстановлению прав ОКР. Юридическая комиссия МОК практически завершила свою работу. В январе в Швейцарии запланирована командировка нашей делегации. В целом, работа признана удовлетворительной в уходящем году. Признавать ее успешной мы имеем право после полного восстановления ОКР и когда все наши национальные сборные получат доступ к международным соревнованиям", - сказал Дегтярев журналистам.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS
Вчера, 12:43
 
