Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:43 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/degtyarev-2061084733.html
Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS
Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России (СБР) выиграет дело в... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T12:43:00+03:00
2025-12-10T12:43:00+03:00
биатлон
спорт
михаил дегтярев
спортивный арбитражный суд (cas)
союз биатлонистов россии (сбр)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984393999_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_186fdcf48dcff41fbe1a1a087715bcdc.jpg
/20251210/degtyarev-2061059550.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984393999_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_7f47e8ad8cf411b203930a308cf2e36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, спортивный арбитражный суд (cas), союз биатлонистов россии (сбр), олимпийский комитет россии (окр)
Биатлон, Спорт, Михаил Дегтярев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Союз биатлонистов России (СБР), Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS

Дегтярев выразил уверенность в победе Союза биатлонистов России в CAS

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России (СБР) выиграет дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) о возвращении допуска спортсменов к международным соревнованиям.
В среду в ходе олимпийского собрания Дегтярев заявил, что СБР 10 декабря подаст иск в CAS по поводу отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.
"Мы сегодня в Швейцарии подаем иск от союза биатлонистов. Считаем абсолютно безобразным поведение этой организации (IBU - ред.). Уверенность в победе примерно такая же, как в лыжных гонках, - одержим победу", - заявил Дегтярев журналистам.
В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Дегтярев: чувствуем поддержку МОК в возвращении на мировую спортивную арену
Вчера, 11:47
 
БиатлонСпортМихаил ДегтяревСпортивный арбитражный суд (CAS)Союз биатлонистов России (СБР)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала