Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS
2025-12-10T12:43:00+03:00
биатлон
спорт
михаил дегтярев
спортивный арбитражный суд (cas)
союз биатлонистов россии (сбр)
олимпийский комитет россии (окр)
спорт, михаил дегтярев, спортивный арбитражный суд (cas), союз биатлонистов россии (сбр), олимпийский комитет россии (окр)
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России (СБР) выиграет дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) о возвращении допуска спортсменов к международным соревнованиям.
В среду в ходе олимпийского собрания Дегтярев
заявил, что СБР
10 декабря подаст иск в CAS
по поводу отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU)
СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.
"Мы сегодня в Швейцарии подаем иск от союза биатлонистов. Считаем абсолютно безобразным поведение этой организации (IBU - ред.). Уверенность в победе примерно такая же, как в лыжных гонках, - одержим победу", - заявил Дегтярев журналистам.
В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.