Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России (СБР) выиграет дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) о возвращении допуска спортсменов к международным соревнованиям.

В среду в ходе олимпийского собрания Дегтярев заявил, что СБР 10 декабря подаст иск в CAS по поводу отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.

"Мы сегодня в Швейцарии подаем иск от союза биатлонистов. Считаем абсолютно безобразным поведение этой организации (IBU - ред.). Уверенность в победе примерно такая же, как в лыжных гонках, - одержим победу", - заявил Дегтярев журналистам.