Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев: чувствуем поддержку МОК в возвращении на мировую спортивную арену - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/degtyarev-2061059550.html
Дегтярев: чувствуем поддержку МОК в возвращении на мировую спортивную арену
Дегтярев: чувствуем поддержку МОК в возвращении на мировую спортивную арену - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Дегтярев: чувствуем поддержку МОК в возвращении на мировую спортивную арену
Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает поддержку России в вопросе возвращения спортсменов на международные соревнования, заявил министр спорта и... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T11:47:00+03:00
2025-12-10T11:47:00+03:00
спорт
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_0:96:2981:1773_1920x0_80_0_0_3e3cdbc4707ce0e43a08ed4648ba0aaa.jpg
https://ria.ru/20251106/rossija-2053255374.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c8803688346af2d369940d800626faa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев: чувствуем поддержку МОК в возвращении на мировую спортивную арену

Дегтярев заявил, что чувствует поддержку МОК в возвращении на мировую арену

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает поддержку России в вопросе возвращения спортсменов на международные соревнования, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве. МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
«
"Несмотря на то что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену и не все решения принимаются так быстро, как нам бы того хотелось, мы чувствуем поддержку МОК. По итогам сентябрьского исполкома было объявлено о готовности допустить все национальные олимпийские комитеты к IV летним юношеским Олимпийским играм. Мы ожидаем приглашения и для нашей олимпийской команды. На форуме Европейских олимпийских комитетов в Брюсселе глава МОК Кирсти Ковентри выступила с обращением о недопустимости политических барьеров в спорте. Она подчеркнула, что "каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства". Госпоже президенту непросто, она находится под международным давлением, как и члены исполкома МОК. Ковентри подчеркнула ответственность стран-организаторов: "Они должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта". Это важный сигнал", - сказал Дегтярев.
Летняя юношеская Олимпиада пройдет с 31 октября по 14 ноября 2026 года в Дакаре.
В июне Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором российские атлеты выступали в нейтральном статусе. Там он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами МОК с целью обсуждения допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав ОКР. По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Дегтярев: Россия должна вернуться на международные турниры в полном составе
6 ноября, 18:17
 
СпортМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала