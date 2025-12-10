Дегтярев: чувствуем поддержку МОК в возвращении на мировую спортивную арену

«

"Несмотря на то что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену и не все решения принимаются так быстро, как нам бы того хотелось, мы чувствуем поддержку МОК. По итогам сентябрьского исполкома было объявлено о готовности допустить все национальные олимпийские комитеты к IV летним юношеским Олимпийским играм. Мы ожидаем приглашения и для нашей олимпийской команды. На форуме Европейских олимпийских комитетов в Брюсселе глава МОК Кирсти Ковентри выступила с обращением о недопустимости политических барьеров в спорте. Она подчеркнула, что "каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства". Госпоже президенту непросто, она находится под международным давлением, как и члены исполкома МОК. Ковентри подчеркнула ответственность стран-организаторов: "Они должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта". Это важный сигнал", - сказал Дегтярев.