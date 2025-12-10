МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает поддержку России в вопросе возвращения спортсменов на международные соревнования, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве. МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
"Несмотря на то что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену и не все решения принимаются так быстро, как нам бы того хотелось, мы чувствуем поддержку МОК. По итогам сентябрьского исполкома было объявлено о готовности допустить все национальные олимпийские комитеты к IV летним юношеским Олимпийским играм. Мы ожидаем приглашения и для нашей олимпийской команды. На форуме Европейских олимпийских комитетов в Брюсселе глава МОК Кирсти Ковентри выступила с обращением о недопустимости политических барьеров в спорте. Она подчеркнула, что "каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства". Госпоже президенту непросто, она находится под международным давлением, как и члены исполкома МОК. Ковентри подчеркнула ответственность стран-организаторов: "Они должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта". Это важный сигнал", - сказал Дегтярев.
Летняя юношеская Олимпиада пройдет с 31 октября по 14 ноября 2026 года в Дакаре.
В июне Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором российские атлеты выступали в нейтральном статусе. Там он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами МОК с целью обсуждения допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав ОКР. По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК.