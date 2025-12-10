Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нехотя одобрила заявки на нейтральный статус двух российских лыжников, организация придерживается самых жестких форм допуска, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.