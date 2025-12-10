Рейтинг@Mail.ru
Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников
Лыжные гонки
 
13:42 10.12.2025
Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников
Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нехотя одобрила заявки на нейтральный статус двух российских лыжников, организация придерживается самых
Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников

Бородавко заявил, что FIS нехотя одобрила заявки двух российских лыжников

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нехотя одобрила заявки на нейтральный статус двух российских лыжников, организация придерживается самых жестких форм допуска, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
FIS в среду сообщила, что одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
5 декабря, 17:33
«
"В принципе, это ожидаемо. Но то, что два человека всего – конечно, очень-очень неприятно. FIS придерживается той своей линии, чтобы максимально создать проблемы с минимальным (по количеству) допуском российских спортсменов. Два человека – это очень мало. Они нас допускают, скрипя зубами, только потому, что CAS вынес такое решение. А так они придерживаются самых жестких форм, которые возможны на сегодняшний день. Мы, если говорить об Олимпийских играх, рассчитывали на допуск по одному человеку на каждую гонку. То есть, четыре мужчины и четыре женщины", - заявил Бородавко.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Бородавко: из заявки на нейтральный статус могут вылететь многие лыжники
3 декабря, 11:32
 
Лыжные гонки
 
