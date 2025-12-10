Бородавко считает, что FIS нехотя одобрила заявки российских лыжников

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нехотя одобрила заявки на нейтральный статус двух российских лыжников, организация придерживается самых жестких форм допуска, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
FIS в среду сообщила, что одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.
"В принципе, это ожидаемо. Но то, что два человека всего – конечно, очень-очень неприятно. FIS придерживается той своей линии, чтобы максимально создать проблемы с минимальным (по количеству) допуском российских спортсменов. Два человека – это очень мало. Они нас допускают, скрипя зубами, только потому, что CAS вынес такое решение. А так они придерживаются самых жестких форм, которые возможны на сегодняшний день. Мы, если говорить об Олимпийских играх, рассчитывали на допуск по одному человеку на каждую гонку. То есть, четыре мужчины и четыре женщины", - заявил Бородавко.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.