Рейтинг@Mail.ru
Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
18:51 10.12.2025 (обновлено: 19:36 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/biatlon-2061212256.html
Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов
Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов
Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований, сообщили РИА Новости... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T18:51:00+03:00
2025-12-10T19:36:00+03:00
биатлон
спорт
сергей аверьянов
спортивный арбитражный суд (cas)
союз биатлонистов россии (сбр)
олимпийский комитет россии (окр)
михаил дегтярев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059979832_0:120:2976:1794_1920x0_80_0_0_c753834dc8c1e6e58700ad4047793a60.jpg
/20251210/korostelev-2061097044.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059979832_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3acd18040a2a1706fb8e3d386febf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей аверьянов, спортивный арбитражный суд (cas), союз биатлонистов россии (сбр), олимпийский комитет россии (окр), михаил дегтярев
Биатлон, Спорт, Сергей Аверьянов, Спортивный арбитражный суд (CAS), Союз биатлонистов России (СБР), Олимпийский комитет России (ОКР), Михаил Дегтярев
Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов

Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов до соревнований

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлон. Первый этап Альфа-Банк Кубка России. Женщины. Спринт
Биатлон. Первый этап Альфа-Банк Кубка России. Женщины. Спринт - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований, сообщили РИА Новости в пресс-службе СБР.
В среду в ходе олимпийского собрания министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что СБР 10 декабря подаст иск в CAS. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.
«
"Исковое заявление было подано в CAS сегодня", - сказал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой
Вчера, 13:21
 
БиатлонСпортСергей АверьяновСпортивный арбитражный суд (CAS)Союз биатлонистов России (СБР)Олимпийский комитет России (ОКР)Михаил Дегтярев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала