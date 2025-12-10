Союз биатлонистов России подал иск в CAS на недопуск спортсменов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований, сообщили РИА Новости в пресс-службе СБР.

В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.