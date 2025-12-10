Рейтинг@Mail.ru
Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения
Биатлон
 
12:12 10.12.2025
Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения
Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения спортсменов от участия в международных... РИА Новости Спорт, 10.12.2025

Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения

Биатлонистка - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Биатлонистка. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.
"Сегодня СБР подаст иск в CAS. ОКР ему оказывает всю необходимую поддержку", - заявил Дегтярев.
В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Биатлонист - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
CAS сообщил, что не получал апелляцию на недопуск российских биатлонистов
