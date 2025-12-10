https://ria.ru/20251210/biatlon-2061071926.html
Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения
Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения спортсменов от участия в международных... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T12:12:00+03:00
2025-12-10T12:12:00+03:00
2025-12-10T12:23:00+03:00
биатлон
спорт
москва
италия
михаил дегтярев
спортивный арбитражный суд (cas)
союз биатлонистов россии (сбр)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059979832_0:120:2976:1794_1920x0_80_0_0_c753834dc8c1e6e58700ad4047793a60.jpg
/20251209/biatlon-2060835740.html
москва
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059979832_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3acd18040a2a1706fb8e3d386febf97.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, италия, михаил дегтярев, спортивный арбитражный суд (cas), союз биатлонистов россии (сбр), олимпийский комитет россии (окр)
Биатлон, Спорт, Москва, Италия, Михаил Дегтярев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Союз биатлонистов России (СБР), Олимпийский комитет России (ОКР)
Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения
Союз биатлонистов подаст иск в CAS по поводу отстранения спортсменов 10 декабря