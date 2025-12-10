Союз биатлонистов России в среду подаст иск в CAS по поводу отстранения

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания.

В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.