"Зенит" предложил "Крузейро" семь миллионов евро за Жезуса, пишут СМИ

Петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил "Крузейро" 7 миллионов евро за бразильского защитника Джонатана Жезуса, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
