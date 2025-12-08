Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" предложил "Крузейро" семь миллионов евро за Жезуса, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:27 08.12.2025 (обновлено: 17:35 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/zenit-2060635806.html
"Зенит" предложил "Крузейро" семь миллионов евро за Жезуса, пишут СМИ
"Зенит" предложил "Крузейро" семь миллионов евро за Жезуса, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
"Зенит" предложил "Крузейро" семь миллионов евро за Жезуса, пишут СМИ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил "Крузейро" 7 миллионов евро за бразильского защитника Джонатана Жезуса, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T17:27:00+03:00
2025-12-08T17:35:00+03:00
футбол
спорт
россия
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060637428_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e97763bed1374ee3987a5ebd81269e23.jpg
/20251208/futbol-2060468411.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060637428_91:0:1091:750_1920x0_80_0_0_622e006bf031c039218b44b63ad4b7d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Россия, Трансферы в РПЛ
"Зенит" предложил "Крузейро" семь миллионов евро за Жезуса, пишут СМИ

ESPN: «Зенит» предложил «Крузейро» 7 млн евро за Жезуса

© Фото : ФК "Крузейро"Джонатан Жезус
Джонатан Жезус - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : ФК "Крузейро"
Джонатан Жезус. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил "Крузейро" 7 миллионов евро за бразильского защитника Джонатана Жезуса, сообщает ESPN.
По информации источника, российский клуб готов заплатить 7 миллионов евро двумя равными платежами, а также 1 миллион евро в виде бонусов.
Джонатану Жезусу 21 год. Он выступает в составе "Крузейро" с лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 29 матчей и забил один мяч.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, петербургский клуб примет калининградскую "Балтику".
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона Джона
Вчера, 00:59
 
ФутболСпортРоссияТрансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Дженоа
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Милан
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Леванте
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала