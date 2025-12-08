https://ria.ru/20251208/vasilevskij-2060670927.html
Василевский пропустит игры в Торонто и Монреале из-за травмы
Василевский пропустит игры в Торонто и Монреале из-за травмы - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Василевский пропустит игры в Торонто и Монреале из-за травмы
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" поместил в список травмированных российского голкипера Андрея Василевского, сообщает журналистка... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T20:03:00+03:00
2025-12-08T20:03:00+03:00
2025-12-08T20:36:00+03:00
торонто
