Рейтинг@Mail.ru
Василевский пропустит игры в Торонто и Монреале из-за травмы - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:03 08.12.2025 (обновлено: 20:36 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/vasilevskij-2060670927.html
Василевский пропустит игры в Торонто и Монреале из-за травмы
Василевский пропустит игры в Торонто и Монреале из-за травмы - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Василевский пропустит игры в Торонто и Монреале из-за травмы
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" поместил в список травмированных российского голкипера Андрея Василевского, сообщает журналистка... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T20:03:00+03:00
2025-12-08T20:36:00+03:00
хоккей
спорт
торонто
андрей василевский
тампа-бэй лайтнинг
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750219989_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_28cc55450285be79816deface4e807c7.jpg
/20251207/aylenders-2060385417.html
торонто
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750219989_0:19:1080:829_1920x0_80_0_0_ca0990ea45b6e3258bc7ca12a0dad209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, торонто, андрей василевский, тампа-бэй лайтнинг, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Торонто, Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Василевский пропустит игры в Торонто и Монреале из-за травмы

Клуб НХЛ "Тампа" поместил голкипера Василевского в список травмированных

© Фото : Официальный инстаграм Андрея ВасилевскогоАндрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Официальный инстаграм Андрея Василевского
Андрей Василевский . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" поместил в список травмированных российского голкипера Андрея Василевского, сообщает журналистка Диандра Лу в соцсети Х.
«
"Василевский переведен в список травмированных, поэтому пропустит игры в Торонто и Монреале", - написала Лу.
Последний раз Василевский выходил на лед 3 декабря в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:2). Затем он пропустил игры против "Питтсбурга" (3:4) и "Айлендерс" (0:2). Ожидалось, что он восстановится к субботе. Выездные матчи против "Торонто" и "Монреаля" пройдут 8 и 9 декабря соответственно.
Российский голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Айлендерс" благодаря шатауту Сорокина обыграли "Тампу" без Кучерова в НХЛ
7 декабря, 08:30
 
ХоккейСпортТоронтоАндрей ВасилевскийТампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Дженоа
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Милан
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Леванте
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала