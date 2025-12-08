Рейтинг@Mail.ru
Ромащенко покинул "Урал"
Футбол
 
10:56 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ural-2060512362.html
Ромащенко покинул "Урал"
Ромащенко покинул "Урал"
Екатеринбургский "Урал" расторг контракт с главным тренером Мирославом Ромащенко по обоюдному соглашению сторон, сообщается в Telegram-канале клуба Первой лиги. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
футбол
спорт
мирослав ромащенко
урал
факел
первая лига
российская премьер-лига (рпл)
спорт, мирослав ромащенко, урал, факел, первая лига, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Мирослав Ромащенко, Урал, Факел, Первая лига, Российская премьер-лига (РПЛ)
Ромащенко покинул "Урал"

"Урал" расторг контракт с главным тренером Ромащенко

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" расторг контракт с главным тренером Мирославом Ромащенко по обоюдному соглашению сторон, сообщается в Telegram-канале клуба Первой лиги.
Ромащенко 51 год. Он входил в штаб "Урала" с января 2025 года, а в июне был назначен главным тренером.
"Благодарю Григория Викторовича (Иванова, президента клуба - ред.), руководство "Урала", спонсоров и партнеров клуба за доверие и неравнодушие. Спасибо игрокам, они проделали хорошую работу и заслуживают уважения. "Урал" для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб, как "Урал". Я провел здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу - выйдут в РПЛ" - заявил Ромащенко.
После 21 тура "Урал" (41 очко) занимает второе место в таблице Первой лиги и находится в зоне прямого выхода в РПЛ, отставая от лидирующего воронежского "Факела" на семь баллов.
Евсеев вернется к тренерской работе в Первой лиге
Футбол
 
