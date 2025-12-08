Рейтинг@Mail.ru
Рублева удостоили премии Артура Эша за благотворительность
Теннис
 
18:57 08.12.2025
Рублева удостоили премии Артура Эша за благотворительность
Рублева удостоили премии Артура Эша за благотворительность
Российский теннисист Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша за благотворительную деятельность
спорт, андрей рублев, роджер федерер, рафаэль надаль, атр
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, АТР
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша за благотворительную деятельность, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
В марте 2024 года 28-летний теннисист основал Фонд Андрея Рублева для поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Ранее в этом году фонд объявил о партнерстве с детской больницей в Риме.
"Я очень рад получить премию имени Артура Эша. Мы очень много работаем над улучшением нашего фонда. Мы учимся, это что-то новое для нас. Прошло всего два года, поэтому получение этой награды очень много значит. Мы продолжим развивать фонд, делать больше и лучше", - сказал Рублев в видеообращении, принимая награду.
Ранее лауреатами этой премии становились такие теннисисты, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Андре Агасси и Джон Макинрой.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Все будет зашибись": Рублев заявил о скором возвращении в мировой топ-10
21 октября, 12:08
 
