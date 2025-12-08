https://ria.ru/20251208/tennis-2060659916.html
Рублева удостоили премии Артура Эша за благотворительность
Российский теннисист Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша за благотворительную деятельность, сообщает официальный сайт Ассоциации... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Рублева удостоили премии Артура Эша за благотворительность
АТР: Рублев стал лауреатом премии Артура Эша за благотворительную деятельность