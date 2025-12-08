Рейтинг@Mail.ru
"Непрофессионально": Тарасову возмутило решение Плющенко по Костылевой
16:08 08.12.2025 (обновлено: 16:44 08.12.2025)
"Непрофессионально": Тарасову возмутило решение Плющенко по Костылевой
"Непрофессионально": Тарасову возмутило решение Плющенко по Костылевой

Тарасова назвала непрофессиональным решение Плющенко по Костылевой

Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не продолжать работу с чемпионкой России среди юниоров фигуристкой Еленой Костылевой в середине сезона является непрофессиональным и ставит под угрозу ее подготовку.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко не намерен продолжать сотрудничество с Костылевой в тренировочном плане по причине поведения матери спортсменки.
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина, Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь
28 ноября, 19:29
«
"Как это - в середине сезона он прекратит с ней работать? Какая-то ерунда. Он же тренер, пусть тренирует. У меня просто нет слов по этому поводу. Он может прекратить в мае, а до этого у нее серьезный план подготовки. Так поступать - непрофессионально", - сказала Тарасова.
Ранее Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса.
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Рудковская рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение Костылевой
3 декабря, 19:08
 
