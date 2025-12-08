"Непрофессионально": Тарасову возмутило решение Плющенко по Костылевой

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не продолжать работу с чемпионкой России среди юниоров фигуристкой Еленой Костылевой в середине сезона является непрофессиональным и ставит под угрозу ее подготовку.