Российский пловец заявился на "Игры на стероидах"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Проживающий в США российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников "Игр на стероидах" (Enhanced Games), сообщают организаторы турнира в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23–25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.
Сомову 26 лет, он проживает в американском Окленде (штат Калифорния). Сомов является единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он не смог отобраться в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем и на 100-метровке брассом.
