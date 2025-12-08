Рейтинг@Mail.ru
Российский пловец заявился на "Игры на стероидах"
20:49 08.12.2025
Российский пловец заявился на "Игры на стероидах"
Российский пловец заявился на "Игры на стероидах"
спорт, всемирное антидопинговое агентство (wada), русада, плавание
Спорт, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), РУСАДА, Плавание
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Проживающий в США российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников "Игр на стероидах" (Enhanced Games), сообщают организаторы турнира в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23–25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.
Сомову 26 лет, он проживает в американском Окленде (штат Калифорния). Сомов является единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он не смог отобраться в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем и на 100-метровке брассом.
Логотип WADA - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Суд США отклонил иск организаторов "Игр на стероидах" к WADA
19 ноября, 03:22
 
СпортВсемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАПлавание
 
