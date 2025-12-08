Российский пловец заявился на "Игры на стероидах"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Проживающий в США российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников "Игр на стероидах" (Enhanced Games), сообщают организаторы турнира в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Сомову 26 лет, он проживает в американском Окленде (штат Калифорния). Сомов является единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он не смог отобраться в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем и на 100-метровке брассом.