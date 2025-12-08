Сизерон с новой партнершей может выиграть Олимпиаду, считает Авербух

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон может выиграть Игры-2026 с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри, несмотря на то, что арбитры благоволят их соперникам из США Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу, считает серебряный медалист Олимпиады-2002, хореограф и продюсер Илья Авербух.

Сизерон в паре с Габриэлой Пападакис - пятикратный чемпион мира и Европы, победитель Олимпиады-2022, серебряный медалист Игр-2018. В марте 2025 года француз объявил о возвращении в профессиональный спорт после трехлетнего перерыва с новой партнершей - Лоранс Фурнье-Бодри. Дуэт выиграл два этапа Гран-при и на прошлой неделе занял второе место в Финале серии в японской Нагое, уступив Чок и Бейтсу.

"Сизерон с новой партнершей абсолютно могут выиграть Олимпиаду, - сказал Авербух РИА Новости. - У них фантастически красивый произвольный танец. Глупейшая ошибка, которую партнерша допустила в Финале Гран-при, не позволяет нам понять, какой у них реальный разрыв в баллах с американцами. Для меня они точно фавориты, программы у них интереснее, чем у Чок и Бейтса. Но судьи благоволят американцам, это по оценкам видно. Будет большая борьба".