Сизерон с новой партнершей может выиграть Олимпиаду, считает Авербух - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
09:24 08.12.2025 (обновлено: 09:33 08.12.2025)
Сизерон с новой партнершей может выиграть Олимпиаду, считает Авербух
Сизерон с новой партнершей может выиграть Олимпиаду, считает Авербух - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Сизерон с новой партнершей может выиграть Олимпиаду, считает Авербух
Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон может выиграть Игры-2026 с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри, несмотря на то, что... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T09:24:00+03:00
2025-12-08T09:33:00+03:00
фигурное катание
спорт
милан
илья авербух
милан
спорт, милан, илья авербух
Фигурное катание, Спорт, Милан, Илья Авербух
Сизерон с новой партнершей может выиграть Олимпиаду, считает Авербух

Авербух заявил, что Сизерон с новой партнершей может выиграть ОИ

© Фото : Fédération Française des Sports de Glace / Schaël MarcéusГийом Сизерон и Лоранс Фурнье‑Бодри
Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье‑Бодри - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Fédération Française des Sports de Glace / Schaël Marcéus
Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье‑Бодри. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон может выиграть Игры-2026 с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри, несмотря на то, что арбитры благоволят их соперникам из США Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу, считает серебряный медалист Олимпиады-2002, хореограф и продюсер Илья Авербух.
Сизерон в паре с Габриэлой Пападакис - пятикратный чемпион мира и Европы, победитель Олимпиады-2022, серебряный медалист Игр-2018. В марте 2025 года француз объявил о возвращении в профессиональный спорт после трехлетнего перерыва с новой партнершей - Лоранс Фурнье-Бодри. Дуэт выиграл два этапа Гран-при и на прошлой неделе занял второе место в Финале серии в японской Нагое, уступив Чок и Бейтсу.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Золото на Олимпиаде достанется Малинину, считает Авербух
09:03
"Сизерон с новой партнершей абсолютно могут выиграть Олимпиаду, - сказал Авербух РИА Новости. - У них фантастически красивый произвольный танец. Глупейшая ошибка, которую партнерша допустила в Финале Гран-при, не позволяет нам понять, какой у них реальный разрыв в баллах с американцами. Для меня они точно фавориты, программы у них интереснее, чем у Чок и Бейтса. Но судьи благоволят американцам, это по оценкам видно. Будет большая борьба".
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо 6-22 февраля.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Вас догоняют! Лучший российский фигурист превращается в сказочного лидера
29 марта, 10:55
 
Фигурное катаниеСпортМиланИлья Авербух
 
