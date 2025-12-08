Россиянам нужно участвовать в международных состязаниях, заявили в Совфеде

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российским спортсменам нужно участвовать в международных состязаниях, и не просто как участникам, а как претендентам на призовые места, но ещё лучше – как триумфаторам, считает сенатор, трёхкратный победитель олимпийских игр, Герой Российской Федерации Александр Карелин.

"Надо готовить здесь и ехать туда. И когда нам дадут возможность, как дзюдоистам, лыжникам разрешили, продержав время на отбор... Борцы участвуют, но пока без характерных и очень важных для нас национальных признаков - гимн, флаг, герб. Но мы должны там быть. И быть не просто как участники. Мы должны там быть как претенденты, но ещё лучше - триумфаторы. Поэтому все очень просто - надо участвовать", - сказал политик, выступая на форуме "Знание.Герои".