Россиянам нужно участвовать в международных состязаниях, заявили в Совфеде - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
15:27 08.12.2025
Россиянам нужно участвовать в международных состязаниях, заявили в Совфеде
Россиянам нужно участвовать в международных состязаниях, заявили в Совфеде
Россиянам нужно участвовать в международных состязаниях, заявили в Совфеде
Российским спортсменам нужно участвовать в международных состязаниях, и не просто как участникам, а как претендентам на призовые места, но ещё лучше – как...
2025
Новости
спорт, александр карелин
Спорт, Александр Карелин
Россиянам нужно участвовать в международных состязаниях, заявили в Совфеде

Сенатор Карелин: спортсменам из РФ нужно участвовать в международных состязаниях

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российским спортсменам нужно участвовать в международных состязаниях, и не просто как участникам, а как претендентам на призовые места, но ещё лучше – как триумфаторам, считает сенатор, трёхкратный победитель олимпийских игр, Герой Российской Федерации Александр Карелин.
"Надо готовить здесь и ехать туда. И когда нам дадут возможность, как дзюдоистам, лыжникам разрешили, продержав время на отбор... Борцы участвуют, но пока без характерных и очень важных для нас национальных признаков - гимн, флаг, герб. Но мы должны там быть. И быть не просто как участники. Мы должны там быть как претенденты, но ещё лучше - триумфаторы. Поэтому все очень просто - надо участвовать", - сказал политик, выступая на форуме "Знание.Герои".
В этой связи Карелин напомнил высказывание корейских коллег о важности участия России в Олимпийских играх.
"И, как сказали корейцы, проводящие зимние игры.. без русских Олимпиада будет пресной, тусклой и неинтересной, вот и всё", - отметил сенатор.
XXIII зимние Олимпийские игры проходили в Пхёнчхане (Республика Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов
6 декабря, 16:23
 
Матч-центр
 
