Рише покинул "Трактор"
Хоккей
Хоккей
 
15:08 08.12.2025 (обновлено: 15:38 08.12.2025)
Рише покинул "Трактор"
Рише покинул "Трактор" - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Рише покинул "Трактор"
Канадец Рафаэль Рише покинул пост исполняющего обязанности главного тренера челябинского "Трактора"
хоккей
спорт
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
РИА Новости Спорт
2025
Новости
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Рише покинул "Трактор"

Рише покинул пост исполняющего обязанности главного тренера клуба КХЛ "Трактор"

Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Канадец Рафаэль Рише покинул пост исполняющего обязанности главного тренера челябинского "Трактора", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Благодарим Рафаэля за честную и самоотверженную работу. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере! Решение по назначению главного тренера команды будет принято в течение нескольких дней", - говорится в сообщении клуба.
Рише возглавил команду 17 ноября, после ухода из клуба канадца Бенуа Гру. До этого он занимал должность ассистента главного тренера.
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона "Трактор" располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 35 очков после 36 матчей. Команда уступила в последних четырех встречах регулярного чемпионата.
Хоккеисты московского Динамо Никита Гусев и Дилан Сикура - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Московское "Динамо" обыграло "Трактор" в матче КХЛ
7 декабря, 16:31
