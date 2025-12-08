https://ria.ru/20251208/risha-2060590175.html
Рише покинул "Трактор"
Канадец Рафаэль Рише покинул пост исполняющего обязанности главного тренера челябинского "Трактора", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
