Плющенко выдохся? Чемпион решил закончить войну с мамой Лены Костылевой

Евгений Плющенко, по сведениям источника РИА Новости, намерен прекратить сотрудничество с суперталантливой Еленой Костылевой из-за конфликта с ее мамой. Каким кошмаром это может обернуться для самой Лены?

Кроме Плющенко она никому не нужна?

Четырнадцать лет – классный возраст, с какой стороны ни посмотри, особенно в фигурном катании. Тренировки даются легко, прыжки сами прыгаются, запас здоровья еще большой – вся карьера впереди. Только если ты не оказалась заложницей в переговорах мамы и тренера, как бедная Лена Костылева.

Ситуация патовая. Слишком много в ней моральных и этических вопросов. Рациональная идея сесть и поговорить как будто неосуществима, иначе к ней бы уже пришли. Все односложные решения вроде "забрать от матери" и "бросить фигурное катание" предполагают, что нужно резать по живому – слишком жестоко и неправильно.

Но если не забирать и не бросать, девочка так и будет находиться в состоянии тяжкой неопределенности, подавленности и отсутствия поддержки. Возможно, ее продолжат забрасывать подарками, купленными на заработанные ею же деньги, чтобы заполнить пустоту от отсутствия нормальных отношений с родителями. При этом продолжат унижать и оскорблять. Так ли уж важно, что в такой ситуации будет с ее карьерой? Сердобольным наблюдателям, может, и нет. А у Лены, кроме фигурного катания, ничего собственного и неотъемлемого в жизни нет. Ей без него нельзя.

Все это не может не понимать Плющенко. С этой стороны его намерение прекратить сотрудничество с Леной выглядит как фол последней надежды. Некрасиво, но понять можно – он наверняка очень устал и хочет избавиться от головной боли. А может, обозначив размер ставок семье Костылевых , он рассчитывает в последний раз достучаться до Ирины. Показать, что она собственными руками рушит не только карьеру дочери, но и обесценивает последние десять лет жизни всей семьи. Потому что тренеров с сопоставимыми условиями тренировок и заинтересованностью в спортсменке в России, пожалуй, не осталось. Все же понимают, что, помимо одаренной фигуристки, получат минное поле. И вот попробуй по нему довести спортсменку до медалей и остаться в живых.

В судебной практике есть термин "запрет на приближение". Довольно часто он применяется к людям, которые должны быть самыми близкими, — например, жена запрещает бывшему мужу подходить ближе чем на 100 метров к их ребенку. Такие предписания – это всегда следствие каких-то ужасных поступков, разрушивших любовь и доверие до основания.

Мамина мечта закончится кошмаром?

Если Плющенко все же воспринимает свое намерение как ультиматум, скорее всего, ценой продолжения сотрудничества будет задокументированное нулевое участие мамы в судьбе Лены – никакого присутствия на тренировках, никакого совместного проживания и встречи только под присмотром психолога. Звучит дико, конечно. Но, может, не настолько, как все сказанное и сделанное Ириной Костылевой в отношении дочери за последнее время. С теми кадрами видео, жестокими словами и обоюдными обвинениями больше не получится делать вид, что все хорошо и конфликт улажен.

Ирина так часто кричала "волки", так упорно боролась с настоящими и воображаемыми врагами, бегая от одного тренера к другому и всегда уходя со скандалом, что поставила дочь в крайне уязвимое положение. Теперь может случиться, что ее никто не захочет взять в свою группу. Потому что, помимо очевидно талантливой и хорошо обученной девочки, в комплекте идет скандальная непредсказуемая мама, которая будет вмешиваться в работу и портить экологию во всей группе.