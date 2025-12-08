Рейтинг@Mail.ru
Плющенко выдохся? Чемпион решил закончить войну с мамой Лены Костылевой
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:08 08.12.2025 (обновлено: 20:18 08.12.2025)
Плющенко выдохся? Чемпион решил закончить войну с мамой Лены Костылевой
Плющенко выдохся? Чемпион решил закончить войну с мамой Лены Костылевой - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Плющенко выдохся? Чемпион решил закончить войну с мамой Лены Костылевой
Евгений Плющенко, по сведениям источника РИА Новости, намерен прекратить сотрудничество с суперталантливой Еленой Костылевой из-за конфликта с ее мамой. Каким... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
2025
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), авторы риа новости спорт, спорт, материалы риа спорт
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Авторы РИА Новости Спорт, Спорт, Материалы РИА Спорт
Плющенко не планирует продолжать сотрудничество с фигуристкой Костылевой

Евгений Плющенко, по сведениям источника РИА Новости, намерен прекратить сотрудничество с суперталантливой Еленой Костылевой из-за конфликта с ее мамой. Каким кошмаром это может обернуться для самой Лены?

Кроме Плющенко она никому не нужна?

Четырнадцать лет – классный возраст, с какой стороны ни посмотри, особенно в фигурном катании. Тренировки даются легко, прыжки сами прыгаются, запас здоровья еще большой – вся карьера впереди. Только если ты не оказалась заложницей в переговорах мамы и тренера, как бедная Лена Костылева.
Ситуация патовая. Слишком много в ней моральных и этических вопросов. Рациональная идея сесть и поговорить как будто неосуществима, иначе к ней бы уже пришли. Все односложные решения вроде "забрать от матери" и "бросить фигурное катание" предполагают, что нужно резать по живому – слишком жестоко и неправильно.
Но если не забирать и не бросать, девочка так и будет находиться в состоянии тяжкой неопределенности, подавленности и отсутствия поддержки. Возможно, ее продолжат забрасывать подарками, купленными на заработанные ею же деньги, чтобы заполнить пустоту от отсутствия нормальных отношений с родителями. При этом продолжат унижать и оскорблять. Так ли уж важно, что в такой ситуации будет с ее карьерой? Сердобольным наблюдателям, может, и нет. А у Лены, кроме фигурного катания, ничего собственного и неотъемлемого в жизни нет. Ей без него нельзя.
Все это не может не понимать Плющенко. С этой стороны его намерение прекратить сотрудничество с Леной выглядит как фол последней надежды. Некрасиво, но понять можно – он наверняка очень устал и хочет избавиться от головной боли. А может, обозначив размер ставок семье Костылевых, он рассчитывает в последний раз достучаться до Ирины. Показать, что она собственными руками рушит не только карьеру дочери, но и обесценивает последние десять лет жизни всей семьи. Потому что тренеров с сопоставимыми условиями тренировок и заинтересованностью в спортсменке в России, пожалуй, не осталось. Все же понимают, что, помимо одаренной фигуристки, получат минное поле. И вот попробуй по нему довести спортсменку до медалей и остаться в живых.
В судебной практике есть термин "запрет на приближение". Довольно часто он применяется к людям, которые должны быть самыми близкими, — например, жена запрещает бывшему мужу подходить ближе чем на 100 метров к их ребенку. Такие предписания – это всегда следствие каких-то ужасных поступков, разрушивших любовь и доверие до основания.
Мамина мечта закончится кошмаром?

Если Плющенко все же воспринимает свое намерение как ультиматум, скорее всего, ценой продолжения сотрудничества будет задокументированное нулевое участие мамы в судьбе Лены – никакого присутствия на тренировках, никакого совместного проживания и встречи только под присмотром психолога. Звучит дико, конечно. Но, может, не настолько, как все сказанное и сделанное Ириной Костылевой в отношении дочери за последнее время. С теми кадрами видео, жестокими словами и обоюдными обвинениями больше не получится делать вид, что все хорошо и конфликт улажен.
Ирина так часто кричала "волки", так упорно боролась с настоящими и воображаемыми врагами, бегая от одного тренера к другому и всегда уходя со скандалом, что поставила дочь в крайне уязвимое положение. Теперь может случиться, что ее никто не захочет взять в свою группу. Потому что, помимо очевидно талантливой и хорошо обученной девочки, в комплекте идет скандальная непредсказуемая мама, которая будет вмешиваться в работу и портить экологию во всей группе.
Так что, если семья Костылевой и академия Плющенко не договорятся, скоро может наступить тот самый день, когда мечта мамы Иры исполнится – она единолично и всевластно будет тренировать Лену без происков коварных недоброжелателей. Правда, делать это придется где-нибудь на катке в торговом центре на массовом катании. Да и для самой Лены мамина мечта, скорее всего, обернется кошмаром.
Фигурное катание
 
