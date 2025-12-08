Рейтинг@Mail.ru
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Хоккей
 
21:07 08.12.2025 (обновлено: 21:29 08.12.2025)
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Илья Сорокин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
спорт, илья сорокин, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ

Вратаря "Айлендерс" Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Айлендерс"Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин
Российский голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Айлендерс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Илья Сорокин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
На прошедшей неделе Сорокин одержал с командой три победы, отражая в среднем 96 процентов бросков и один раз оформив шатаут. Российский вратарь сравнялся с американцем Гленном Решем по количеству "сухих" игр в истории франшизы (25). 30-летний Сорокин также занимает третье место в истории "Айлендерс" с 135 победами за карьеру.
Второй звездой недели стал вратарь "Даллас Старз" Джейк Оттинджер, который также одержал три победы и оформил один шатаут, отражая в среднем 96,1% бросков.
Третьей звездой признан нападающий "Флориды Пантерз" Картер Верхаге, забросивший четыре шайбы и отдавший одну передачу в трех играх.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Овечкин вошел в топ-9 по количеству побед в НХЛ
ХоккейСпортИлья СорокинНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
