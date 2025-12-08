https://ria.ru/20251208/nhl-2060677877.html
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Илья Сорокин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T21:07:00+03:00
2025-12-08T21:07:00+03:00
2025-12-08T21:29:00+03:00
хоккей
спорт
илья сорокин
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881699386_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e36bd9b6971a2a8285f0e6fdd190ddb2.jpg
/20251208/ovi-2060516555.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881699386_208:0:976:576_1920x0_80_0_0_34aae0683bf843fdca4a638e217e44d3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, илья сорокин, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
Вратаря "Айлендерс" Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Илья Сорокин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
На прошедшей неделе Сорокин одержал с командой три победы, отражая в среднем 96 процентов бросков и один раз оформив шатаут. Российский вратарь сравнялся с американцем Гленном Решем по количеству "сухих" игр в истории франшизы (25). 30-летний Сорокин также занимает третье место в истории "Айлендерс" с 135 победами за карьеру.
Второй звездой недели стал вратарь "Даллас Старз" Джейк Оттинджер, который также одержал три победы и оформил один шатаут, отражая в среднем 96,1% бросков.
Третьей звездой признан нападающий "Флориды Пантерз" Картер Верхаге, забросивший четыре шайбы и отдавший одну передачу в трех играх.