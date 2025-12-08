Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ

На прошедшей неделе Сорокин одержал с командой три победы, отражая в среднем 96 процентов бросков и один раз оформив шатаут. Российский вратарь сравнялся с американцем Гленном Решем по количеству "сухих" игр в истории франшизы (25). 30-летний Сорокин также занимает третье место в истории "Айлендерс" с 135 победами за карьеру.