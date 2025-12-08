Рейтинг@Mail.ru
Футболистку "Ливерпуля" из-за преследований сопровождает охрана, пишут СМИ
Футбол
 
14:42 08.12.2025
Футболистку "Ливерпуля" из-за преследований сопровождает охрана, пишут СМИ
Daily Mail: преследуемую футболистку "Ливерпуля" Хёбингер сопровождает охрана
Футболистку "Ливерпуля" из-за преследований сопровождает охрана, пишут СМИ
Австрийская футболистка английского "Ливерпуля" Мари Хёбингер вынуждена выезжать на матчи команды с сотрудником службы безопасности клуба после начавшихся... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T14:42:00+03:00
2025-12-08T14:42:00+03:00
футбол
спорт
спорт
Футбол, Спорт
Футболистку "Ливерпуля" из-за преследований сопровождает охрана, пишут СМИ

Daily Mail: преследуемую футболистку "Ливерпуля" Хёбингер сопровождает охрана

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Австрийская футболистка английского "Ливерпуля" Мари Хёбингер вынуждена выезжать на матчи команды с сотрудником службы безопасности клуба после начавшихся преследований со стороны лондонского миллионера-предпринимателя, сообщает Daily Mail.
Спортсменка рассказала в суде, что 42-летний лондонский предприниматель Мангал Далал, основавший компанию, занимающуюся организацией мероприятий в сфере общественного питания, в Мумбаи, в период с 27 января по 16 февраля 2025 года на регулярной основе присылал ей сообщения с сексуальным подтекстом в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Далал в том числе прислал ей свой номер телефона и регулярно приглашал ее к себе домой, а также намекал, что будет ходить на ее футбольные матчи, после чего футболистка заблокировала мужчину в соцсетях.
В феврале Далал проехал более 320 км от своего дома в Лондоне, чтобы посетить матч футболистки против "Манчестер Сити". После окончания игры он ждал ее у кромки поля. Стюард стадиона заметил Далала и предупредил офицера безопасности "Ливерпуля", который начал сопровождать Хёбингер на матчи. На стадион была вызвана полиция, после чего он был допрошен властями, признался в преследовании, но заявил, что в то время был психически нездоров. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось для получения психиатрического заключения о состоянии Далала.
В декабре состоялся суд, на котором Далал также признал себя виновным. Приговор по его делу будет вынесен 20 января 2026 года в магистратском суде Вестминстера. Ему уже запретили связываться с Хёбингер и упоминать ее в социальных сетях.
Мохаммед Салах - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Меня хотят сделать козлом отпущения": Салах наехал на "Ливерпуль"
7 декабря, 01:41
 
