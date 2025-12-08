Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" подписал новые контракты с Торменой и Батчи
Футбол
 
10:22 08.12.2025
"Краснодар" подписал новые контракты с Торменой и Батчи
"Краснодар" подписал новые контракты с Торменой и Батчи
"Краснодар" заключил новые контракты с бразильским защитником Виктором Торменой и ангольским полузащитником Жоау Батчи, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
россия
"Краснодар" подписал новые контракты с Торменой и Батчи

"Краснодар" продлил контракты с Торменой и Батчи до июня 2029 года

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Краснодар" заключил новые контракты с бразильским защитником Виктором Торменой и ангольским полузащитником Жоау Батчи, сообщается в Telegram-канале действующего победителя чемпионата России по футболу.
Соглашения с футболистами рассчитаны до конца июня 2029 года.
Тормене 29 лет. Он играет за "Краснодар" с лета 2023 года, перейдя из португальской "Браги". В нынешнем сезоне бразилец провел за быков 24 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч.
На счету 27-летнего Батчи, выступающего за клуб с сентября 2022 года, четыре забитых мяча в 27 играх сезона.
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
Вчера, 21:10
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
Вчера, 21:10
 
