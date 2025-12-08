https://ria.ru/20251208/krasnodar-2060506028.html
"Краснодар" подписал новые контракты с Торменой и Батчи
"Краснодар" подписал новые контракты с Торменой и Батчи - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
"Краснодар" подписал новые контракты с Торменой и Батчи
"Краснодар" заключил новые контракты с бразильским защитником Виктором Торменой и ангольским полузащитником Жоау Батчи, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T10:22:00+03:00
2025-12-08T10:22:00+03:00
2025-12-08T10:22:00+03:00
футбол
спорт
россия
жоау батчи
брага
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890929274_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9982c56cf2c8da65750928f72b42d121.jpg
/20251207/krasnodar-tsska-2060440867.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890929274_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5cf73c22da56f26ba4e90d97b63fb903.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, жоау батчи, брага, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Жоау Батчи, Брага, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Краснодар" подписал новые контракты с Торменой и Батчи
"Краснодар" продлил контракты с Торменой и Батчи до июня 2029 года