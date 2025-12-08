Рейтинг@Mail.ru
Лучший бомбардир "Тампы" Кучеров вернулся в строй после травмы
Хоккей
 
23:03 08.12.2025
Лучший бомбардир "Тампы" Кучеров вернулся в строй после травмы
Лучший бомбардир "Тампы" Кучеров вернулся в строй после травмы - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Лучший бомбардир "Тампы" Кучеров вернулся в строй после травмы
Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вернулся в строй после травмы, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.12.2025
хоккей
никита кучеров
торонто мэйпл лифс
нью-йорк айлендерс
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
никита кучеров, торонто мэйпл лифс, нью-йорк айлендерс, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Никита Кучеров, Торонто Мэйпл Лифс, Нью-Йорк Айлендерс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Лучший бомбардир "Тампы" Кучеров вернулся в строй после травмы

Россиянин Кучеров вернулся в строй после травмы

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : x.com/nhl
Никита Кучеров. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вернулся в строй после травмы, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров 7 декабря пропустил матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" (0:2) и не тренировался накануне. В понедельник россиянин принял участие в утренней раскатке. Он сыграет в ближайшей выездной встрече против "Торонто Мэйпл Лифс", которая пройдет во вторник и начнется в 3:30 мск.
Кучеров лидирует в списке бомбардиров "Лайтнинг" с 34 очками (12 голов и 22 передачи) в 25 играх. Его команда проиграла три последних матча и с 34 очками идет на первом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.
