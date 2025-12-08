Лучший бомбардир "Тампы" Кучеров вернулся в строй после травмы

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вернулся в строй после травмы, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров лидирует в списке бомбардиров "Лайтнинг" с 34 очками (12 голов и 22 передачи) в 25 играх. Его команда проиграла три последних матча и с 34 очками идет на первом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.