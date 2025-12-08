Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). В составе "Вегаса" шайбы в основное время матча забросили Бретт Хауден (1-я минута) и Томаш Гертл (60). Автором победного гола в овертайме стал Джек Айкел (65). У хозяев площадки отличились Мика Зибанеджад (30) и Алексис Лафренье (34).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до четырех матчей. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков заблокировал два броска, применил три силовых приема и завершил матч с показателем полезности "минус 2". Форвард "Вегаса" Иван Барбашев нанес два броска в створ ворот. Нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев шесть раз бросил в створ и заблокировал один бросок.