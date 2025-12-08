https://ria.ru/20251208/khokkey-2060481407.html
Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). В составе "Вегаса" шайбы в основное время матча забросили Бретт Хауден (1-я минута) и Томаш Гертл (60). Автором победного гола в овертайме стал Джек Айкел (65). У хозяев площадки отличились Мика Зибанеджад (30) и Алексис Лафренье (34).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до четырех матчей. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков заблокировал два броска, применил три силовых приема и завершил матч с показателем полезности "минус 2". Форвард "Вегаса" Иван Барбашев нанес два броска в створ ворот. Нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев шесть раз бросил в створ и заблокировал один бросок.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" без российского нападающего Евгения Малкина проиграли в буллитной серии "Даллас Старз" (2:3 Б), "Сент-Луис Блюз" благодаря голу форварду Павла Бучневича одолел "Монреаль Канадиенс" (4:3), "Флорида Пантерз" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1), а "Каролина Харрикейнз" уступила "Сан-Хосе Шаркс" (1:4).