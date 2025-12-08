Мельникову номинировали на международную премию

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) номинировала олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову на премию "Спортсменка года", сообщает пресс-служба AIPS.
На октябрьском чемпионате мира в Джакарте россиянка завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также стала второй в упражнениях на разновысоких брусьях.
Всего на награду претендуют 52 спортсменки, в том числе легкоатлетки Фемке Бол и Фейт Кипьегон, пловчихи Кейт Дугласс и Саммер Макинтош, лыжница Джессика Диггинс, теннисистки Кори Гауфф, Арина Соболенко и Ига Швентек.
Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионатов мира 2021 и 2025 годов в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.