Круговой заявил, что перенес плановую операцию

"Возвращаясь к году, конечно, сразу вспоминаются два завоеванных трофея. Для меня и команды это самое важное. Ну и самый частый вопрос: "Круг, как тебе смена позиции?" Этому я тоже рад, что могу приносить пользу команде впереди и радовать вас голевыми действиями. В целом, уверен, позитивного в этом сезоне было больше, чем негативного. Мы прекрасно знаем свои слабые стороны и будем активно работать над ними, чтобы весной продолжить борьбу за самые высокие места", - добавил Круговой.