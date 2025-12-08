Рейтинг@Mail.ru
Испанский мотокросс-пилот Баденас погиб во время тренировок - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/entso-2060562764.html
Испанский мотокросс-пилот Баденас погиб во время тренировок
Испанский мотокросс-пилот Баденас погиб во время тренировок - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Испанский мотокросс-пилот Баденас погиб во время тренировок
Испанский мотокросс-пилот Энцо Баденас погиб в результате аварии во время частных тренировок в возрасте 17 лет, сообщается на сайте Специализированного центра... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T13:50:00+03:00
2025-12-08T13:50:00+03:00
спорт
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559248_0:54:1933:1141_1920x0_80_0_0_9a175bf4a5df4277a13d1fa69821ce02.jpg
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559248_0:0:1933:1451_1920x0_80_0_0_7ff7ba48dec86bbc79e2b12cb6361b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, испания
Спорт, Испания
Испанский мотокросс-пилот Баденас погиб во время тренировок

Испанский мотокросс-пилот Баденас во время тренировок в возрасте 17 лет

© Фото : Circuit Ricardo TormoИспанский мотокросс-пилот Энцо Баденас
Испанский мотокросс-пилот Энцо Баденас - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Circuit Ricardo Tormo
Испанский мотокросс-пилот Энцо Баденас. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Испанский мотокросс-пилот Энцо Баденас погиб в результате аварии во время частных тренировок в возрасте 17 лет, сообщается на сайте Специализированного центра по техническому оснащению автоспорта (CETDM).
Баденас попал в аварию в воскресенье.
«
"Весь персонал и центра и автодрома хочет выразить свои соболезнования, любовь и поддержку всем родственникам, товарищам, друзьям и близким Энцо в это трудное время", - говорится в сообщении центра.
Баденас входил в состав сборной Испании, участвовал в чемпионате Европы.
 
СпортИспания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Дженоа
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Милан
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Леванте
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала