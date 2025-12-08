Рейтинг@Mail.ru
Дончич оформил трипл-дабл в первом матче после рождения дочери
Баскетбол
 
09:27 08.12.2025
Дончич оформил трипл-дабл в первом матче после рождения дочери
Дончич оформил трипл-дабл в первом матче после рождения дочери - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Дончич оформил трипл-дабл в первом матче после рождения дочери
"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Филадельфией Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.12.2025
баскетбол
спорт
лука дончич
леброн джеймс
лос-анджелес лейкерс
филадельфия севенти сиксерс
нба
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, лука дончич, леброн джеймс, лос-анджелес лейкерс, филадельфия севенти сиксерс, нба
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, Филадельфия Севенти Сиксерс, НБА
Дончич оформил трипл-дабл в первом матче после рождения дочери

Дончич в первом матче за "Лейкерс" после рождения дочери оформил трипл-дабл

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Филадельфией Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Филадельфии завершилась поражением хозяев со счетом 108:112 (30:30, 30:23, 24:34 24:25). В составе победителей трипл-дабл оформил Лука Дончич (31 очко, 15 подборов, 11 передач). Словенский разыгрывающий провел первый матч после рождения второй дочери, он не принимал участия в последних двух встречах команды.
НБА
08 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Филадельфия
108 : 112
Лейкерс
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал в матче 29 очков, у "Филадельфии" самым результативным был Тайриз Макси (28).
"Лейкерс" (17 побед, 6 поражений) идут на третьем месте в таблице Западной конференции. "Филадельфия" (13-10) занимает седьмое место на Востоке.
Результаты других матчей:
"Мемфис Гриззлис" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 119:96 (40:20, 26:26, 26:32, 27:18);
"Чикаго Буллз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 91:123 (25:38, 21:22, 30:27, 15:36);
"Юта Джаз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 101:131 (20:45, 28:29, 23:32, 30:25);
"Шарлотт Хорнетс" - "Денвер Наггетс" - 106:115 (34:34, 24:23, 23:30, 25:28).
"Торонто" уступил "Бостону" в матче НБА
Баскетбол
 
