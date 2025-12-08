Бывший игрок сборной Бельгии умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 54 лет

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бывший защитник сборной Бельгии по футболу Глен Де Бук умер в возрасте 54 лет, сообщает клуб "Кортрейк" в соцсети Х.

По информации RMC Sport, он скончался в ночь на понедельник в Антверпене. По словам семьи экс-футболиста, у него произошло сильное кровоизлияние в мозг во время нахождения дома, после чего он впал в глубокую кому и позднее скончался, не приходя в сознание.

« "Сегодня утром пришли ужасные новости. Глен Де Бук, которому едва исполнилось 54 года, скончался. Глен был главным тренером нашего клуба в 2017, 2018 и 2023 годах. Наши мысли с его семьей и друзьями", - говорится в сообщении клуба.