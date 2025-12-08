Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
16:48 08.12.2025
Бывший игрок сборной Бельгии умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 54 лет
Бывший защитник сборной Бельгии по футболу Глен Де Бук умер в возрасте 54 лет, сообщает клуб "Кортрейк" в соцсети Х.
футбол
спорт
кортрейк
андерлехт
спорт, кортрейк, андерлехт
Футбол, Спорт, Кортрейк, Андерлехт
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бывший защитник сборной Бельгии по футболу Глен Де Бук умер в возрасте 54 лет, сообщает клуб "Кортрейк" в соцсети Х.
По информации RMC Sport, он скончался в ночь на понедельник в Антверпене. По словам семьи экс-футболиста, у него произошло сильное кровоизлияние в мозг во время нахождения дома, после чего он впал в глубокую кому и позднее скончался, не приходя в сознание.
«
"Сегодня утром пришли ужасные новости. Глен Де Бук, которому едва исполнилось 54 года, скончался. Глен был главным тренером нашего клуба в 2017, 2018 и 2023 годах. Наши мысли с его семьей и друзьями", - говорится в сообщении клуба.
В качестве футболиста Де Бук провел более 200 матчей в составе "Андерлехта", с которым трижды становился чемпионом Бельгии и завоевал два Суперкубка страны. В составе национальной сборной Бельгии он провел 36 матчей, в которых забил один гол, и принимал участие в чемпионатах мира 1998 и 2002 годов.
Бывший футболист Ростова Исо Каньенда - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-футболист "Ростова" умер в 43 года
2 декабря, 20:08
 
ФутболСпортКортрейкАндерлехт
 
