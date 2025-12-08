Чимаев поздравил Яна с победой над Двалишвили

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил россиянина Петра Яна с возвращением титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
В воскресенье Ян на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом организации в легчайшей весовой категории.
"Поздравляю, Петр, отличный бой. Желаю тебе быстрого восстановления и вернуться еще сильнее, Мераб", - написал Чимаев в соцсети X.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. 34-летний Двалишвили выиграл 21 поединок и потерпел пять поражений, он был чемпионом с сентября 2024 года.