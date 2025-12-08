Рейтинг@Mail.ru
Чимаев поздравил Яна с победой над Двалишвили
Единоборства
 
10:16 08.12.2025
Чимаев поздравил Яна с победой над Двалишвили
Чимаев поздравил Яна с победой над Двалишвили
Чимаев поздравил Яна с победой над Двалишвили
Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил россиянина Петра Яна с возвращением титула чемпиона...
/20251207/dvalishvili-2060411784.html
Чимаев поздравил Яна с победой над Двалишвили

Чимаев поздравил Яна с победой над Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил россиянина Петра Яна с возвращением титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
В воскресенье Ян на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом организации в легчайшей весовой категории.
UFC
07 декабря 2025 • начало в 08:00
Завершен
Мераб ДвалишвилиСША
Петр ЯнРоссия
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Поздравляю, Петр, отличный бой. Желаю тебе быстрого восстановления и вернуться еще сильнее, Мераб", - написал Чимаев в соцсети X.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. 34-летний Двалишвили выиграл 21 поединок и потерпел пять поражений, он был чемпионом с сентября 2024 года.
Мераб Двалишвили - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Двалишвили доставили в больницу после поединка с Петром Яном
Вчера, 14:11
 
Единоборства
 
