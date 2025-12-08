Рейтинг@Mail.ru
19:18 08.12.2025
Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за COVID-19
Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за COVID-19
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев сообщил, что пропустит второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене из-за коронавирусной инфекции. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за COVID-19

Расторгуев заболел COVID-19 и пропустит этап Кубка мира

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАндрей Расторгуев
Андрей Расторгуев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Андрей Расторгуев. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев сообщил, что пропустит второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене из-за коронавирусной инфекции.
Этап пройдет с 12 по 14 декабря.
"Из-за положительного теста на COVID-19 придется полностью пропустить второй этап Кубка мира в Хохфильцене. До следующего этапа в Анси еще 11 дней - этого должно хватить, чтобы восстановиться и вернуться в строй! Спасибо всем за добрые пожелания! Это определенно не то начало сезона, которое я себе представлял. Однако самые важные старты еще впереди, так что сохраним оптимизм", - написал спортсмен в Facebook*.
Расторгуеву 37 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2024 года в масс-старте, двукратным чемпионом Европы по биатлону и участником Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. Также в его активе золото и три бронзы чемпионата мира на лыжероллерах.
На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Расторгуев занял девятое место в индивидуальной гонке и 33-е - в спринте.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
