https://ria.ru/20251208/basketbol-2060694077.html
Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА
Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА
Джамал Мюррей из "Денвер Наггетс" и Джейлен Браун из "Бостон Селтикс" стали лучшими игроками седьмой недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T23:52:00+03:00
2025-12-08T23:52:00+03:00
2025-12-08T23:52:00+03:00
баскетбол
спорт
восток
джейлен браун
джамал мюррей
бостон селтикс
денвер наггетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728134428_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_48309716c61c5f085bff81f1f58dbca3.jpg
/20251208/basketbol-2060471164.html
восток
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728134428_0:767:2048:2303_1920x0_80_0_0_4b645338fb7e4f95b1df97663eafbf53.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, восток, джейлен браун, джамал мюррей, бостон селтикс, денвер наггетс
Баскетбол, Спорт, Восток, Джейлен Браун, Джамал Мюррей, Бостон Селтикс, Денвер Наггетс
Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА
Мюррея из "Денвера" и Брауна из "Бостона" признали лучшими игроками недели НБА