Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
23:52 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/basketbol-2060694077.html
Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА
Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА
Джамал Мюррей из "Денвер Наггетс" и Джейлен Браун из "Бостон Селтикс" стали лучшими игроками седьмой недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T23:52:00+03:00
2025-12-08T23:52:00+03:00
баскетбол
спорт
восток
джейлен браун
джамал мюррей
бостон селтикс
денвер наггетс
восток
Новости
спорт, восток, джейлен браун, джамал мюррей, бостон селтикс, денвер наггетс
Баскетбол, Спорт, Восток, Джейлен Браун, Джамал Мюррей, Бостон Селтикс, Денвер Наггетс
Мюррея и Брауна признали лучшими игроками седьмой недели НБА

Мюррея из "Денвера" и Брауна из "Бостона" признали лучшими игроками недели НБА

© Isaiah J. DowningДжамал Мюррей
Джамал Мюррей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Isaiah J. Downing
Джамал Мюррей. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Джамал Мюррей из "Денвер Наггетс" и Джейлен Браун из "Бостон Селтикс" стали лучшими игроками седьмой недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Мюррей был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть три матча из четырех, в среднем набирая 29,8 очка и делая 4,5 подбора и 7,5 передачи.
Браун выиграл с "Бостоном" все три матча и стал лучшим игроком Востока. В среднем на его счету 34,0 очка, 6,7 подбора и 5,7 передачи.
Баскетболист Бостон Селтикс Джейлен Браун в матче НБА - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Торонто" уступил "Бостону" в матче НБА
Вчера, 02:14
 
БаскетболСпортВостокДжейлен БраунДжамал МюррейБостон СелтиксДенвер Наггетс
 
