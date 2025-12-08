Рейтинг@Mail.ru
Андриевский утвержден в должности главного тренера "Амура"
07:28 08.12.2025
Андриевский утвержден в должности главного тренера "Амура"
Андриевский утвержден в должности главного тренера "Амура"
Александр Андриевский утвержден на должность главного тренера "Амура", сообщается в Telegram-канале хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025
спорт, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Андриевский утвержден в должности главного тренера "Амура"

Андриевский утвержден в качестве главного тренера клуба КХЛ "Амур"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Александр Андриевский утвержден на должность главного тренера "Амура", сообщается в Telegram-канале хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт подписан до конца сезона-2025/26. С 1 ноября он, будучи ассистентом Александра Гальченюка, исполнял обязанности главного тренера хабаровчан из-за болезни последнего. Под его руководством "Амур" одержал шесть побед в 15 матчах. 3 декабря "Амур" объявил об уходе Гальченюка с поста главного тренера.
Андриевскому 57 лет. Ранее специалист возглавлял белорусский "Гомель", минское "Динамо", владивостокский "Адмирал" и "Сочи".
"Амур" с 32 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.
Александр Гальченюк - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Амур" взял реванш у СКА за поражение днем ранее
ХоккейСпортАмурКХЛ 2025-2026
 
