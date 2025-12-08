Андриевский утвержден в должности главного тренера "Амура"

Контракт подписан до конца сезона-2025/26. С 1 ноября он, будучи ассистентом Александра Гальченюка, исполнял обязанности главного тренера хабаровчан из-за болезни последнего. Под его руководством "Амур" одержал шесть побед в 15 матчах. 3 декабря "Амур" объявил об уходе Гальченюка с поста главного тренера.