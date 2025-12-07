Рейтинг@Mail.ru
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае
Теннис
 
14:04 07.12.2025
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае
Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде россиянка Вера Звонарева проиграла хорватке Петре Марчинко в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) РИА Новости Спорт, 07.12.2025
спорт, дубай, женская теннисная ассоциация (wta), itf, вера звонарева
Российская теннисистка Вера Звонарева
© Фото : Пресс-служба US Open
Российская теннисистка Вера Звонарева. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде россиянка Вера Звонарева проиграла хорватке Петре Марчинко в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) категории W100 в Дубае, призовой фонд которого составляет 100 тыс долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 20-летней хорватки, занимающей 103-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Россиянка в декабре провела первый матч и одержала первую победу с весны 2024 года, выйдя во второй круг турнира в Дубае.
Звонаревой 41 год. Она выиграла двенадцать титулов в одиночном разряде и дважды выходила в финал турниров Большого шлема. Теннисистка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и победительницей итогового турнира WTA 2023 года в парном разряде.
Заголовок открываемого материала