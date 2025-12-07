https://ria.ru/20251207/zvonareva-2060411075.html
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае
Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде россиянка Вера Звонарева проиграла хорватке Петре Марчинко в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T14:04:00+03:00
2025-12-07T14:04:00+03:00
2025-12-07T14:45:00+03:00
теннис
спорт
дубай
женская теннисная ассоциация (wta)
itf
вера звонарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895550959_0:418:1848:1458_1920x0_80_0_0_f084b66abca56d170cef31c2fdb410c9.jpg
/20250222/andreeva-2001035229.html
дубай
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895550959_0:245:1848:1631_1920x0_80_0_0_e360b29b049e848626be34cd00a46d87.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дубай, женская теннисная ассоциация (wta), itf, вера звонарева
Теннис, Спорт, Дубай, Женская теннисная ассоциация (WTA), ITF, Вера Звонарева
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае
Россиянка Звонарева проиграла хорватке Марчинко в финале турнира ITF в Дубае