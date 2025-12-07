https://ria.ru/20251207/vorobev-2060366370.html
Умер первый промоутер Гран-при России "Формулы-1"
Умер первый промоутер Гран-при России "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Умер первый промоутер Гран-при России "Формулы-1"
Первый промоутер Гран-при России "Формулы-1" Сергей Воробьев ушел из жизни в возрасте 36 лет, сообщается на сайте Российской автомобильной федерации (РАФ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T01:59:00+03:00
2025-12-07T01:59:00+03:00
2025-12-07T03:05:00+03:00
формула-1
спорт
сергей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74924/65/749246541_0:201:2962:1867_1920x0_80_0_0_085ea0fb315c9e9cb83625085591018a.jpg
/20230606/formula-1876450554.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74924/65/749246541_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a29a8a4d5f350e81a713903228e23e88.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сергей воробьев
Формула-1, Спорт, Сергей Воробьев
Умер первый промоутер Гран-при России "Формулы-1"
Первый промоутер Гран-при России "Формулы-1" Воробьев умер в возрасте 36 лет
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый промоутер Гран-при России "Формулы-1" Сергей Воробьев ушел из жизни в возрасте 36 лет, сообщается на сайте Российской автомобильной федерации (РАФ).
Воробьев умер 5 декабря, о причинах его смерти не сообщается. Похороны пройдут 9 декабря в Дзержинске.
«
"Сергей Воробьев внес неоценимый вклад в создание и организацию Гран-при России в 2014-2020 гг. Он стал первым в истории спорта представителем России, вошедшим в состав комиссии "Формулы-1". В 2009 году Сергей Сергеевич начал работать в качестве директора по развитию трассы "Нижегородское кольцо", после чего стал руководителем коммерческого департамента автодрома Moscow Raceway. В последние годы Сергей Воробьев активно занимался развитием направления беспилотного транспорта. История Гран-при России "Формулы-1" навсегда связана с его именем. Российская автомобильная федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея", - говорится в заявлении организации.
Гран-при России проводился с 2014 по 2021 год. Пять раз гонку выигрывал британец Льюис Хэмилтон, дважды - финн Валттери Боттас и один раз - немец Нико Росберг.