Формула-1
 
01:59 07.12.2025 (обновлено: 03:05 07.12.2025)
Умер первый промоутер Гран-при России "Формулы-1"
формула-1
спорт
сергей воробьев
спорт, сергей воробьев
Формула-1, Спорт, Сергей Воробьев
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Воробьев
Сергей Воробьев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый промоутер Гран-при России "Формулы-1" Сергей Воробьев ушел из жизни в возрасте 36 лет, сообщается на сайте Российской автомобильной федерации (РАФ).
Воробьев умер 5 декабря, о причинах его смерти не сообщается. Похороны пройдут 9 декабря в Дзержинске.
"Сергей Воробьев внес неоценимый вклад в создание и организацию Гран-при России в 2014-2020 гг. Он стал первым в истории спорта представителем России, вошедшим в состав комиссии "Формулы-1". В 2009 году Сергей Сергеевич начал работать в качестве директора по развитию трассы "Нижегородское кольцо", после чего стал руководителем коммерческого департамента автодрома Moscow Raceway. В последние годы Сергей Воробьев активно занимался развитием направления беспилотного транспорта. История Гран-при России "Формулы-1" навсегда связана с его именем. Российская автомобильная федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея", - говорится в заявлении организации.
Гран-при России проводился с 2014 по 2021 год. Пять раз гонку выигрывал британец Льюис Хэмилтон, дважды - финн Валттери Боттас и один раз - немец Нико Росберг.
Айртон Сенна на Гран-при ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Формула-1" не вернется в ЮАР из-за связи страны с Россией, пишут СМИ
6 июня 2023, 13:06
 
Формула-1СпортСергей Воробьев
 
