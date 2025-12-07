Умер первый промоутер Гран-при России "Формулы-1"

«

"Сергей Воробьев внес неоценимый вклад в создание и организацию Гран-при России в 2014-2020 гг. Он стал первым в истории спорта представителем России, вошедшим в состав комиссии "Формулы-1". В 2009 году Сергей Сергеевич начал работать в качестве директора по развитию трассы "Нижегородское кольцо", после чего стал руководителем коммерческого департамента автодрома Moscow Raceway. В последние годы Сергей Воробьев активно занимался развитием направления беспилотного транспорта. История Гран-при России "Формулы-1" навсегда связана с его именем. Российская автомобильная федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея", - говорится в заявлении организации.