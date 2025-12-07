https://ria.ru/20251207/ufc-2060397125.html
UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал бой россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили лучшим поединком вечера по итогам турнира UFC 323 в... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T11:31:00+03:00
2025-12-07T11:31:00+03:00
2025-12-07T11:31:00+03:00
единоборства
спорт
лас-вегас
петр ян
мераб двалишвили
алджамейн стерлинг
ufc
лас-вегас
Новости
ru-RU
UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера
