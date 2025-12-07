Рейтинг@Mail.ru
11:31 07.12.2025
UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера
UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал бой россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили лучшим поединком вечера по итогам турнира UFC 323 в... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
спорт, лас-вегас, петр ян, мераб двалишвили, алджамейн стерлинг, ufc
Единоборства, Спорт, Лас-Вегас, Петр Ян, Мераб Двалишвили, Алджамейн Стерлинг, UFC
UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера

UFC признал бой Яна и Двалишвили лучшим поединком вечера на турнире в Лас-Вегасе

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал бой россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили лучшим поединком вечера по итогам турнира UFC 323 в Лас-Вегасе.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.
UFC
07 декабря 2025 • начало в 08:00
Завершен
Мераб ДвалишвилиСША
Петр ЯнРоссия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как сообщается на странице UFC в соцсети X, оба бойца получат дополнительно по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. 34-летний Двалишвили выиграл 21 поединок и потерпел пять поражений, он был чемпионом с сентября 2024 года.
Мераб Двалишвили и Петр Ян - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC
ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасПетр ЯнМераб ДвалишвилиАлджамейн СтерлингUFC
 
